Al menos siete quemados dejó noche de alborada en Medellín: seis hombres y una mujer

Autoridades sanitarias confirmaron un total de siete quemados con pólvora durante la “alborada” en Medellín, que nació hace más de 20 años, y que se volvió una tradición con raíces narcoparamilitares, con alias 'Don Berna', asentadas en el Valle de Aburrá.

Los cielos de Medellín y su área metropolitana empezaron a llenarse de juegos pirotécnicos, pólvora y globos, desde la noche del 30 de noviembre de 2003, según registros históricos.

La mal llamada alborada, nació y se popularizó hace más de 20 años atrás, cuando el entonces jefe del bloque paramilitar Cacique Nubitara, Diego Fernando Bejarano Murillo, alias 'Don Berna', dio la orden de tirar pólvora en Medellín, al confirmarse que se desmovilizaron en medio de un proceso de paz con el presidente de la época de Álvaro Uribe Vélez, los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, en particular el Bloque Cacique Nutibara.

Sin embargo, hay antecedentes en Medellín de fuegos artificiales, también hubo quema de pólvora y festejos frenéticos desde la década de 1980 y 1990 por cuenta del narcotráfico, cuando los mafiosos lograban concretar la exportación de cargamentos de droga y celebraban entre ellos, con familiares y amigos en los barrios y fincas tirando pólvora al cielo acompañado de licor, comida y droga.



A raíz de esa llamada “tradición”, la preocupación es latente en el Valle de Aburrá, debido a que la noche del 30 de noviembre al primero de diciembre es una de las fechas con mayor número de quemados, por ejemplo, a pesar de un fuerte aguacero, no se frenó la pólvora, y hubo uso de voladores, totes, entre otros fuegos artificiales…

Blu Radio conoció que sólo en Medellín, la Secretaría de Salud reporta 7 personas con quemaduras por pólvora en la llamada alborada, una mujer y seis hombres, aún no se conocen si alguno de estos sería menor de edad.