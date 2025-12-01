En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Llamada entre Trump y Maduro
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Al menos siete quemados dejó noche de alborada en Medellín: seis hombres y una mujer

Al menos siete quemados dejó noche de alborada en Medellín: seis hombres y una mujer

Aún no se conoce si dentro de estas personas habría menores de edad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad