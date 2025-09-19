Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda por problemas de seguridad en Nordeste antioqueño

La situación de orden público en el Nordeste antioqueño atraviesa un momento lleno de complejidades luego de que el pasado 17 de septiembre ilegales hostigaran la base militar ubicada en el municipio de Anorí. Debido a las amenazas de seguridad que se ha extendido por la subregión, algunas entidades locales han decidido tomar medidas para mitigar la violencia en la zona.

La última decisión se tomó en la Alcaldía de Amalfi, localidad vecina a Anorí, y en donde se decretó el toque de queda desde hoy y hasta el próximo 22 de septiembre, desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., además habrá restricción de parrillero en motocicletas entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m.

Sin embargo, no es la única determinación que se tomó desde Amalfi, puesto que se van a cerrar las vías y se va a prohibir el parqueo de diferentes tipos de vehículos en algunos sectores del municipio que se van a anunciar en las próximas horas, pero que serían los alrededores del parque principal, la Estación de Policía y la Alcaldía Municipal.

Por su parte, hay que recordar que ya la Alcaldía de Anorí ya había tomado medidas restrictivas luego del ataque perpetrado, al parecer, por las disidencias de alias 'Calarcá' en donde un uniformado de la Fuerza Pública quedó herido. La primera de ellas fue el toque de queda entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. hasta el próximo 21 de septiembre en toda la zona urbana.



Asimismo, se prohibió la movilización de parrilleros entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., y el comercio solo podrá vender licor entre las 10:00 a. m. y las 7:30 p. m. , hora en la que las autoridades en el Nordeste antioqueño comenzarán los controles para evitar que se agrave la situación de orden público en esta zona del departamento.