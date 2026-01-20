En vivo
Arrancó audiencia contra coronel (r) David Guzmán por 18 falsos positivos en Antioquia

Arrancó audiencia contra coronel (r) David Guzmán por 18 falsos positivos en Antioquia

Entre las víctimas se encuentran menores de edad que, según la acusación, fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos antes de su muerte.

