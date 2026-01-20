Arrancó audiencia contra coronel (r) David Guzmán por 18 falsos positivos en Antioquia

A esta hora se lleva a cabo el primer día de los cuatro, en los que la Jurisdicción Especial para la Paz estará en audiencia en contra del coronel en retiro David Herley Guzmán, a quien señalan de 10 hechos violentos, en donde fallecieron 17 personas en los municipios de Ituango y Dabeiba en el departamento antioqueño.

Durante la jornada que irá hasta el próximo viernes 23 de enero, las familias de esas víctimas, muchas jóvenes e, incluso, campesinos, piden la verdad, que se conozca qué fue lo que pasó y si sus hijos o sus hermanos fueron víctimas de los falsos positivos.

La magistrada de la JEP, Reinere Jaramillo, explicó que ya hubo una audiencia preliminar en 2025 donde el coronel en retiro Guzmán no aceptó su responsabilidad por los hechos ocurrido hace más de dos décadas en el departamento.

"Por hechos ocurridos cuando fue comandante del Batallón Contraguerrilla 79 que tuvieron lugar en Dabeiba y en Ituango, en el departamento de Antioquia en los años 2004 y 2005", aseguró la magistrada.



A la espera de que se conozcan los relatos de las víctimas de estos 17 jóvenes asesinados en el departamento de Antioquia, hay que recordar que a Guzmán se le señala de tener vínculos con grupos paramilitares como el Bloque Mineros o el Bloque Elmer Cárdenas con los que habría creado todo un entramado para poder presentar resultados positivos con civiles.

Entre las víctimas se encuentran menores de edad que, según la acusación, fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos antes de su muerte. Además, tres de las víctimas fueron sometidas a reclutamiento forzado: un menor de edad; una persona que se desmovilizó y posteriormente fue utilizada como guía antes de ser asesinada; y otra persona no identificada que también se había desmovilizado.