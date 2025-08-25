Asesinan a mujer en zona rural de Medellín; responsabilizan a su expareja

La comunidad en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín no sale del asombro, luego de que se conociera el asesinato de Luz Viviana Hernández Aguilar, de 37 años, quien fue hallada con varias heridas de arma blanca en el barrio El Vergel de la zona rural de la capital de Antioquia.

El crimen le fue reportado a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mediante una llamada al 123 y, al llegar al lugar, se encontró a la mujer malherida y, aunque fue trasladada a la Clínica Antioquia, llegó sin signos vitales al centro asistencial.

Según se ha podido conocer de manera preliminar, el agresor, de nacionalidad extranjera y expareja sentimental, habría llegado hasta el lugar de trabajo de Hernández y allí, por motivos que son materia de investigación, agredió a la mujer en repetidas ocasiones.

Lo que se ha podido determinar es que el hombre intentó huir de las autoridades por una zona boscosa del Valle de Aburrá, pero fue capturado minutos después en el municipio de La Estrella. Al hombre se le encontraron algunas heridas en sus manos, lo que daría razón de la disputa con la mujer.

La víctima del ataque se convierte en la mujer número 22 asesinada en Medellín este año, contra los 18 casos registrados en el 2024. Además, ya son 15 presuntos feminicidios, tres casos más que el año anterior.

Finalmente, el extranjero fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso judicial por presunto feminicidio.

