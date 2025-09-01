Aumenta a tres el número de personas muertas en ataque sicarial en San Pedro de Urabá

Aumenta a tres el número de muertos en ataque sicarial en Urabá. Según la Policía, el homicida habría ingresado a un inmueble ubicado en zona rural del municipio de San Pedro, en busca de su expareja, al no encontrarla, abrió fuego contra los familiares de la mujer.

Consternación en el Urabá antioqueño, pues la violencia cobró otra vida. Los hechos ocurrieron recientemente en una vivienda ubicada en la vereda Molinillo, en el municipio de San Pedro, donde un hombre habría ingresado al inmueble en busca de su expareja, al no encontrarla, abrió fuego contra los familiares de la mujer, dejando como saldo a dos personas muertas: su exsuegra, una mujer identificada como Cristina Martínez, de 45 años y a un menor de 17 años, así lo narró en su momento a Blu Radio el coronel Jovanni Cepeda, comandante de la Policía de Urabá.

"Todo obedece a que la hija de la señora de 45 años, que lamentablemente falleció, tuvo una relación con el agresor. Parece ser que se presenta un hecho de intolerancia donde la expareja arremete de manera violenta contra la familia de esta joven", indicó el uniformado.

En el hecho, una tercera persona, identificada como Danilo Pérez, de 22 años, habría resultado gravemente herida, teniendo que ser trasladada a un centro asistencial, donde después de casi una semana, falleció producto de la gravedad de sus heridas. Es de anotar que según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el joven habría sido atacado cuando intentó defender a su pareja sentimental del agresor.

Vale la pena mencionar que el homicida, que fue identificado por la comunidad con el alias de “El Policía”, fue encontrado muerto la semana pasada en límites con el municipio de Valencia, en Córdoba. Este hecho ha prendido las alarmas de las autoridades, que no solamente investigan el brutal ataque, sino también la persona que orquestó la muerte del victimario.

Es de anotar que, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta en Urabá, donde se advierte de graves riesgos por desplazamientos, amenazas, desapariciones y homicidios selectivos, situaciones que están perjudicando procesos comunitarios y de defensa de derechos, siendo las poblaciones más vulnerables los líderes sociales, comunidades étnicas, jóvenes y reclamantes de tierras.