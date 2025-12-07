Caen 19 integrantes de 'El Mesa' en El Carmen de Viboral: algunos son señalados de reciente masacre

Las autoridades en Antioquia reportaron que, durante un megaoperativo realizado tras los dos hechos violentos que recientemente conmocionaron al municipio de El Carmen de Viboral, en el Oriente del departamento, se dio un fuerte golpe al grupo delincuencial 'El Mesa'.

Según confirmó el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, fueron capturadas 19 personas: 12 de ellas por orden judicial y las restantes en flagrancia. Durante el despliegue también se materializaron 20 órdenes de allanamiento, procedimientos en los que se incautaron un arma de fuego y varias dosis de estupefacientes listas para su distribución.

"La mayoría de estos capturados por orden judicial están procesados por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, y los avances con respecto al acervo probatorio también cursan. Posiblemente tenemos uno o dos responsables que presuntamente hayan participado en los dos hechos de violencia, de homicidio, presentados en este municipio", aseguró.

Vale la pena recordar que, a inicios de noviembre, el gobernador Andrés Julián Rendón había ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien entregara información que permitiera identificar a los responsables del ataque armado ocurrido dentro de un establecimiento comercial de ese municipio. Sin embargo, dos semanas antes ocurrió otro hecho violento que cobró la vida de cuatro personas, por lo que la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) advirtió sobre el recrudecimiento de la violencia en esa zona.



El comandante explicó que las acciones se dirigieron principalmente contra el grupo delincuencial organizado 'El Mesa', estructura que, según dijo, tiene responsabilidad directa en uno de los dos casos de homicidio ocurridos recientemente. No obstante, señaló que integrantes del Clan del Golfo también estarían involucrados en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y en los hechos de violencia registrados en el municipio.

Finalmente, Rico destacó que la coordinación entre Policía Judicial e Inteligencia permitió avanzar en el esclarecimiento de los crímenes y golpear a las estructuras que disputan el control ilegal del territorio.