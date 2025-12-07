En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Caen 19 integrantes de 'El Mesa' en El Carmen de Viboral: algunos son señalados de reciente masacre

Caen 19 integrantes de 'El Mesa' en El Carmen de Viboral: algunos son señalados de reciente masacre

Las autoridades indicaron que, al parecer, también estuvieron detrás de otro hecho violento con múltiples víctimas, en medio de su disputa con el Clan del Golfo.

