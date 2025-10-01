Capturan 13 personas por pagos fraudulentos de comparendos de tránsito en Medellín

En un operativo realizado en el Valle de Aburrá, la Policía Nacional logró capturar a 13 personas que se encargaban de realizar diversos procedimientos fraudulentos para pagar comparendos de tránsito en la ciudad de Medellín. Durante el procedimiento se intervinieron cuatro Centros Integrales de Atención donde los supuestos delincuentes dirigían el accionar criminal.

La información entregada de manera preliminar por las autoridades evidencia que las personas expedían certificados de manera irregular para que los infractores pudieran acceder a algunos descuentos para luego hacer el pago de los comparendos con rebajas en su valor definitivo.

Un conductor con una multa sin pagar puede tener consecuencias legales. Foto: Alcaldía de Bogotá

El reporte que arrojó la investigación realizada por la Policía Nacional mostró que los presuntos delincuentes usaban un software especializado para almacenar huellas dactilares con la que después lograban validar en las bases de datos del Ministerio de Transporte que los infractores supuestamente habían estado presencialmente en las capacitaciones con las que les otorgaban los descuentos.

Según mencionaron las autoridades, la banda delincuencial que tenía injerencia en Medellín cobraba altas sumas de dinero por las certificaciones irregulares, ganando mensualmente hasta 150 millones de pesos por los proceso que afectaban directamente las rentas de las autoridades locales.



Por ahora, las 13 personas capturadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá quedaron a disposición del ente competente y deberán afrontar un proceso judicial, mientras que se busca esclarecer si hay más vinculas a la red criminal.