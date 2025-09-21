Cerca de 100 reclusos están enfermos de tuberculosis en la cárcel de Puerto Triunfo

En una carta enviada al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y al procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se evidenciaron algunas irregularidades por las que atraviesa el centro penitenciario de Puerto Triunfo en donde se han hecho decenas de denuncias con las que familiares de los presos muestran deficiencias en las condiciones en las que están privados de la libertad las personas en el Magdalena Medio.

La información indica supuestas falencias en la alimentación, la falta de atención a los reclusos, el hacinamiento en las celdas o las carencias en algunos servicios básicos, situaciones por las que se realizó una visita al Centro Penitenciario El Pesebre en donde a la fecha hay 1.414 personas privadas de la libertad.

Uno de los primeros hallazgos tiene que ver con las precarias condiciones en salubridad, ya que se han reportado 91 personas contagiadas con tuberculosis, hecho que generó suma preocupación teniendo en cuenta que la enfermedad es altamente contagiosa vía aérea y teniendo en cuenta el poco espacio para los reclusos esto se podría convertir en una afectación de alta transmisión.

Además, la veeduría que estuvo en Puerto Triunfo evidenció la pésima alimentación, la falta de atención médica inmediata, la falta de agua potable y los constantes fallos con la energía eléctrica que afectan directamente las condiciones en los que los privados de la libertad se encuentran en la cárcel El Pesebre.



Por último, y a pesar de que en el centro penitenciario se hallaron mejores condiciones que las vistas con anterioridad, los reclusos también denunciaron supuestos tratos crueles por parte de funcionarios del Inpec que, al parecer, les dañan sus elementos de aseo y prendas de vestir.