Cerca de 200 personas salieron desplazadas de zona rural de Briceño por orden de disidencias

Un complejo panorama de orden público se vive a esta hora en el municipio de Briceño luego de que decenas de personas recibieran la orden de salir de sus viviendas de la zona rural para desplazarse de manera forzosa al casco urbano de la localidad del Norte antioqueño.

La información que se ha conocido hasta ahora es que los responsables de este hecho serían el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

A la espera de que se haga un censo detallado sobre la población afectada, se estima que en menos de 24 horas han salido de sus hogares en veredas como La Molina, Palmichal o Palestina cerca de 200 personas que comenzaron a recibir la orden de los ilegales debido a un enfrentamiento que se podría dar en la zona contra el Clan del Golfo.

Desde el Norte del departamento ha trascendido que en medio de la masiva salida de familias, las disidencias permitieron que una persona por vivienda se quedara en el sitio para poder cuidar el inmueble y poder hacer labores diarias del campo como cuidar animales o recoger algunos cultivos que se dan en la subregión antioqueña.



De momento, se espera que en los próximos minutos se haga un Comité de Justicia en donde se estudiará la situación y posteriormente las autoridades tendrán un censo consolidado sobre la grave crisis humanitaria que hay en Briceño, donde esperan que terminen llegando hasta el casco urbano cerca de 300 personas más de otro par de veredas que están en el medio de la disputa entre ilegales.

Por último, hay que recordar que no es la primera vez en el año que se reportan un desplazamiento masivo en Briceño, ya que hace algunos meses se vivió una situación muy similar cuando decenas de familias tuvieron que salir obligadas de sus viviendas debido a las confrontaciones entre las disidencias y el Clan del Golfo que, al parecer, ingresó de manera masiva al territorio en los últimos días.