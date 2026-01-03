En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Pasaje de Transmilenio
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cientos de venezolanos en Medellín están "anhelando volver al país" tras caída de Maduro

Cientos de venezolanos en Medellín están "anhelando volver al país" tras caída de Maduro

Agradecen el trabajo de todos los venezolanos regados por el mundo en la caída del régimen dictatorial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad