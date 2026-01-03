Cientos de venezolanos en Medellín están "anhelando volver al país" tras caída de Maduro

La noticia de la captura de Nicolás Maduro sigue siendo festejada desde Medellín por los más de 250.000 venezolanos que viven en la capital de Antioquia y que aseguran que a pesar de la sorpresa por el operativo estadounidense, están felices por lo que aseguran es, “la caída de la dictadura”.

La coordinadora de la Organización Vente con Venezuela, Yajaira Goita, no ocultó su emoción por lo que ocurrió recientemente en su país y manifestó que está esperando con ansias que se conozcan nuevos detalles sobre el futuro de la política venezolana.

"Hoy por fin cayó Maduro, cayó la dictadura de Venezuela. La verdad es que no sé si reír, si llorar, celebrar, pero es una emoción muy grande para todos los venezolanos. Anhelando volver a nuestro país, ya por fin nuestra Venezuela libre", expresó la líder.

Goita fue enfática en asegurar lo siguiente:



"A todos los venezolanos se nos ha hecho el milagro”.

Además, destacó la presión internacional que han hecho líderes opositores como María Corina Machado o Edmundo González.

A la espera de que se conozca más información de lo que está pasando en Venezuela, miles de personas esperan salir a las calles de Medellín para manifestarse en apoyo a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Aunque no se sabe con exactitud a qué horas se hará la movilización, al parecer, la reunión de los venezolanos sería en el Parque de las Luces en donde recurremente esta población se reúne en jornadas electorales o marchas convocadas por la oposición venezolana.