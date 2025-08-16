Clínica del Prado en Medellín suspende servicios a pacientes de Coosalud tras deudas

A propósito de que recientemente la Superintendencia Nacional de Salud confirmó que la EPS Coosalud ha iniciado una auditoría forense internacional, convirtiéndose en la primera EPS con medida de intervención que pone en marcha este tipo de revisión, en Antioquia los afiliados a la entidad comenzaron a padecer la restricción de servicios en hospitales y clínicas.

Esta vez fue la Clínica del Prado, reconocida por la atención de pacientes maternas, desde donde se anunció la suspensión de la atención en todos sus servicios desde este sábado, para los pacientes de esta EPS intervenida por el Gobierno nacional.

La clínica pidió a los afiliados de este EPS intervenida contactarla para saber a dónde fueron direccionados.

Pero las dificultades no solo han sido con centros asistenciales privados, recientemente el Hospital César Uribe Piedrahíta de Caucasia restringió la atención no urgente a los afiliados de esta entidad, ante las deudas. Para Luis Hernán Sánchez, director de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, hay un contraste porque mientras a algunos les pagan a tiempo, en otros hay atrasos, pero las dificultades se aumentan para este caso por la centralización de los directivos de la entidad en Cartagena.

"Coosalud es una EPS bastante compleja, porque tiene, pues como campo de acción más que todo en el Bajo Cauca y en Urabá. A unos les paga y a otros no les paga, entonces es muy difícil con ellos porque a la hora de hacer como los cruces de cartera, a veces no coinciden los valores", indicó Sánchez.

Vale la pena mencionar que por lo menos durante el primer trimestre de este año, Coosalud era una de las EPS que más deudas pendientes tenía con los hospitales públicos de Antioquia: opera en 45 municipios del departamento y a ese momento registraba una cartera por más de 124.000 millones de pesos. No obstante, se han venido realizando pagos, admitió el directivo.

"En términos generales, Coosalud le ha venido pagando a los hospitales, salvo uno que otro, pues porque no han radicado a la facturación, o tienen alguna novedad después de las glosas o devoluciones. Es complejo el tema más que todo a nivel central, porque ellos tienen todo centralizado en Cartagena. Tienen oficina en Medellín, pero ahí no deciden nada, todo lo deciden en Cartagena", agregó.