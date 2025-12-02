Combates entre Ejército y disidencias en Angostura dejan un presunto cabecilla abatido

El Ejército Nacional informó que durante varias horas de este martes sostuvo fuertes combates contra el Frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en zona rural del municipio de Angostura, Norte antioqueño. La ofensiva militar estuvo comandada por miembros de la Cuarta Brigada que arremetieron contra el grupo delincuencial que tiene alta injerencia en esta subregión.

Según destacaron algunas autoridades consultadas por Blu Radio, lo que pasa es que los disidentes actúan en el municipio de Anorí y luego van a refugiarse o resguardarse en el municipio de Angostura en donde también planean actos terroristas o desplazamientos que afectan a la población del Norte antioqueño.

El brigadier general Carlos Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada, entregó el reporte sobre lo ocurrido en esta zona de Antioquía e indicó que investigan la supuesta muerte de un importante cabecilla de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

"Se dio una muerte en desarrollo de operaciones militares, se recuperaron dos fusiles, dos armas cortas tipo pistola y una arma corta tipo revólver. El muerto, estamos en verificación con las imágenes, con lo que tenemos, al parecer es alias '05', un cabecilla de comisión de de esa estructura", confirmó Caycedo.



De momento, la Policía Judicial y otras autoridades departamentales hacen presencia en la vereda Cañaveral Alto en donde ocurrieron los combates y se hacen las verificaciones correspondientes para determinar con exactitud si la persona abatida es alias ‘05’, componente importante dentro del Frente 36 que ha generado temor en el departamento de Antioquia.

Por último, hay que mencionar que, según informa la Fuerza Pública, que aunque ya cesaron los combates contra las disidencias de alias ‘Calarcá’ en el municipio de Angostura, los operativos militares avanzan en la zona para tratar de mitigar el accionar de la organización criminal en el Norte antioqueño.