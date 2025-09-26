Con drones verifican artefacto explosivo que habría sido instalado en zona rural de Valdivia

Bajo riesgo de amenazas por artefactos explosivos siguen poblaciones en el Norte de Antioquia, pues a recientes amenazas controladas y descartadas en los municipios de Briceño y Amalfi, respectivamente, ahora se suma el municipio de Valdivia.

Esto luego de que en las últimas horas fuera reportado a las autoridades el hallazgo de un cilindro al parecer cargado con explosivos en una vía terciaria que comunica a la vereda La Paulina con el corregimiento de Raudal Viejo.

Tras conocerse la novedad, el director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes, indicó que el Ejército avanza de manera segura y con asistencia tecnológica corroborando la presencia de este elemento.

"Con unos drones que tiene la Brigada 11, están verificando en zona rural, en la parte alta del Raudal, para tratar de establecer si es efectivamente un cilindro, porque pues hay que verificar si no se trata de un señuelo, un área preparada para estar a la llegada de las tropas y poder atacarlas", declaró Lesmes.



La principal versión que por hora manejan las autoridades es que los responsables del hecho terrorista sean las disidencias del frente 36 de las Farc, pues también se ha conocido un mensaje de texto que ha circulado entre las poblaciones afirmando que la intención de alias ‘Barbas’ es impedir la movilidad de población civil para posiblemente entrar en confrontaciones con el Clan del Golfo.

Según el mensaje habría una inconformidad de parte del grupo armado con el Ejército por bajas acciones ofensivas contra sus enemigos.

"Hay zozobra en la población porque efectivamente puede existir ese cilindro, entonces pues obviamente las personas para salvaguardar la vida no estarán cruzando por el sector, pero una vez se tenga la información puntual, ya las fuerzas militares actuarán sobre el mismo", advirtió.

La presencia de este y otros artefactos explosivos en las últimas semanas en el Norte y Nordeste de Antioquia se espera que sea uno de los temas a tratar durante el consejo de seguridad que preside este viernes en el municipio de Amalfi el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para evaluar las medidas implementadas tras el ataque que cobró la vida de 13 policías en la vereda Los Toros.