Con eucaristía se llevó a cabo segundo homenaje póstumo a Miguel Uribe en Medellín

Este martes se vivió el segundo homenaje póstumo que se realiza en Antioquia a Miguel Uribe Turbay en la plazoleta del centro administrativo La Alpujarra en Medellín, con un acto religioso al que asistieron cientos de ciudadano, políticos antioqueños, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón.

La eucaristía fue presidida por el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, y comenzó con un sentido discurso sobre lo que fue en vida el senador y precandidato presidencial, hubo un minuto de silencio y una ofrenda floral por su eterno descanso, en medio de mensajes contra la violencia en el país.

"Este no es sólo un homenaje a Miguel Uribe, es un homenaje a todas esas víctimas que han sufrido la violencia en Colombia. Es muy triste lo que está sucediendo. Necesitamos una Colombia unida. No sólo Medellín, todas las ciudades se tienen que levantar a rechazar este acto, porque lo que sucedió ayer marca la historia de Colombia", manifestó Jhonatan Botero, uno de los asistentes a la misa.

"Esto es en solidaridad con la muerte de Miguel Uribe, porque esto no puede seguir pasando en un país donde queremos la paz y la democracia, la libertad de todos los colombianos, no podemos acabar la vida en contra de la gente, de los líderes. La petición es reforzar la seguridad para todos los candidatos, todos los líderes, y es un derecho, el derecho a la vida, se debe respetar", indicó Julio César Muñoz, otro de los presentes.

Como parte de este acto solemne, los mandatarios paisas tomaron una ofrenda floral, lamentaron el asesinato del senador y pidieron justicia.

"Me ha costado mucho aterrizar esta tristeza, porque yo me contaba entre quienes mantuvieron al último, hasta el último momento, la esperanza de ver a Miguel de nuevo en el curso de su vida. Tenía la fe intacta, como muchos compatriotas. En el respeto por la constitución, y muy especialmente en la objetividad que esperamos todos de la justicia, para que sea un antídoto ante ese veneno", dijo Rendón.

Publicidad

"Acompañando, ojalá, a la familia y, por supuesto, con quien yo me solidarizo. Si todos tenemos el corazón arrugado, ahora imagínense a María Claudia, su hijo Alejandro, su papá Miguel, su hermana, su familia. Esto es una tristeza, una familia que vuelve a vivir lo peor de la violencia de Colombia. Nos devolvieron a los años más oscuros", manifestó a su turno Gutiérrez.



Tres días de duelo hasta este miércoles

El acto religioso se enmarca en los tres días de duelo decretados por las administraciones de Antioquia y Medellín para hacer un homenaje a Uribe Turbay, en los que han invitado no solo a reconocer la vida y el legado de Miguel Uribe, sino reflexionar sobre la necesidad de erradicar los discursos y acciones violentas en el contexto político, especialmente pensando en las elecciones presidenciales de 2026.

También, como lo ha descrito el gobernador Rendón, como “un homenaje a su memoria y un mensaje de fortaleza para el país”, el edificio de la Gobernación de Antioquia durante los días de duelo, en las noches, estará iluminado, con los colores blanco y verde de la bandera del departamento.

#Video en #Medellín, sector de la Alpujarra, se cumplió el segundo homenaje en honor al senador Miguel Uribe Turbay. Una eucaristía donde hubo participación de la ciudadanía y que fue presidida por Monserñor Ricardo Tobón, Arzobispo de #Medellín. #VocesySonidos @Melissalvarez3 pic.twitter.com/6pZ11DFqSE — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 12, 2025