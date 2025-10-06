Con herramienta tecnológica disminuyen un 30 % saturación de urgencias en Medellín

Ante las constantes dificultades que ha tendido los servicios de salud en Medellín, la Alcaldía confirmó que con la implementación de una herramienta tecnológica se logró reducir en más de 30% la saturación de las urgencias de la ciudad.

En medio de un complejo panorama en los servicios de salud en el país y ante las complejidades que tienen algunas EPS para atender a sus afiliados, la Alcaldía de Medellín se propuso crear una estrategia para evitar que la atención se vea afectada en los diferentes centros asistenciales de la ciudad.

Por esta razón es que la Alcaldía creó el Centro Integrado de Gestión al Acceso, una herramienta tecnológica que ya ha dado sus primeros frutos con la reducción en el 2025 del 32% en la saturación de los servicios de urgencias. Además, más de 200.000 personas se han beneficiado con una atención más especializada en la capital de Antioquia.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, indicó que este modelo funciona a partir del triage inicial en los puntos de atención en salud. Cuando no se trata de un caso de urgencia vital, el sistema asigna de inmediato una cita en la red de la EPS o en un punto cercano.



Desde la Alcaldía de Medellín mencionaron que este tipo de atención con herramientas tecnológicas ayuda a desaturan los servicios de urgencias y se garantiza la atención adecuada según la condición clínica de cada uno de los pacientes.

Por ahora, desde la capital de Antioquia esperan que con la estrategia CIGA se siga priorizando el servicio de salud como, por ejemplo, con la gestión de 39.438 citas para población materna y 32.445 para pediatría.