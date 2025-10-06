En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Nobel de Medicina
Venezuela - EEUU
Ataque guardias del Inpec

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con herramienta tecnológica disminuyen un 30 % saturación de urgencias en Medellín

Con herramienta tecnológica disminuyen un 30 % saturación de urgencias en Medellín

Cuando no se trata de un caso de urgencia vital, el sistema asigna de inmediato una cita en la red de la EPS o en un punto cercano.

urgencias-referencia.jpg
Urgencias, referencia.
Foto: AFP.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

Ante las constantes dificultades que ha tendido los servicios de salud en Medellín, la Alcaldía confirmó que con la implementación de una herramienta tecnológica se logró reducir en más de 30% la saturación de las urgencias de la ciudad. 

En medio de un complejo panorama en los servicios de salud en el país y ante las complejidades que tienen algunas EPS para atender a sus afiliados, la Alcaldía de Medellín se propuso crear una estrategia para evitar que la atención se vea afectada en los diferentes centros asistenciales de la ciudad.

Por esta razón es que la Alcaldía creó el Centro Integrado de Gestión al Acceso, una herramienta tecnológica que ya ha dado sus primeros frutos con la reducción en el 2025 del 32% en la saturación de los servicios de urgencias. Además, más de 200.000 personas se han beneficiado con una atención más especializada en la capital de Antioquia.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, indicó que este modelo funciona a partir del triage inicial en los puntos de atención en salud. Cuando no se trata de un caso de urgencia vital, el sistema asigna de inmediato una cita en la red de la EPS o en un punto cercano.

“Estamos desarrollando en cuatro puntos estratégicos de la ciudad, en este caso aquí en la pantalla de agua de San Javier. Estamos haciendo actividades de sensibilización para que toda la comunidad se acerque y pueda de manera vivencial y experiencial pues tener ese acercamiento con esos momentos de serenidad”, dijo.

Lea también:

  1. Levantamiento de cadáver.
    Levantamiento de cadáver.
    Foto: AFP.
    Antioquia

    Adolescente asesinó a una niña de 14 años en plena vía pública de Medellín

  2. Sector El Poblado / Foto: Blu Radio
    Sector El Poblado / Foto: Blu Radio
    Foto: Blu Radio
    Antioquia

    Ciudadano albanés fue asesinado por sicarios en El Poblado, Medellín

 Desde la Alcaldía de Medellín mencionaron que este tipo de atención con herramientas tecnológicas ayuda a desaturan los servicios de urgencias y se garantiza la atención adecuada según la condición clínica de cada uno de los pacientes.

Por ahora, desde la capital de Antioquia esperan que con la estrategia CIGA se siga priorizando el servicio de salud como, por ejemplo, con la gestión de 39.438 citas para población materna y 32.445 para pediatría.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Salud

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad