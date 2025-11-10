En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Taxista ebrio
UE-CELAC
Unión Partiótica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con velatón, comunidad de El Carmen de Viboral rechazó la violencia tras triple homicidio

Con velatón, comunidad de El Carmen de Viboral rechazó la violencia tras triple homicidio

La Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de $500 millones por los responsables del homicidio de Andrés Felipe Giraldo Velásquez, Edgar de Jesús Velásquez Alzate y Diosdado Soto Hernández.

Publicidad

Publicidad

Publicidad