Con velatón, comunidad de El Carmen de Viboral rechazó la violencia tras triple homicidio

Cientos de personas se dieron cita en el Parque Principal del municipio de El Carmen de Viboral, Oriente de Antioquia, para rechazar el ataque con arma de fuego que cobró la vida de tres personas y dejó una más en grave estado de salud, en hechos registrados este sábado en el sector Tahamíes.

El alcalde Hugo Jiménez Cuervo acompañó la velatón y pidió el cese de la violencia en el municipio y en la región. Ratificó que la Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de 500 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables de este ataque que cobró las vidas de Andrés Felipe Giraldo Velásquez, Edgar de Jesús Velásquez Alzate y Diosdado Soto Hernández.

Allí, le rindió un homenaje especial a Andrés Felipe Giraldo, quien era contratista de la Secretaría de Cultura y Medio Ambiente de la Alcaldía, y "deja un gran legado por su liderazgo juvenil y su trabajo incansable por las comunidades rurales", según detacó la Administación Municipal.

La velatón también estuvo acompañada por el secretario de Juventud de Antioquia, Daniel Arbeláez, quien también destacó el rol que tenía este líder.



“Acompañamos este triste momento para la juventud antioqueña. Andrés era un destacado líder del territorio, del campo. Lamentamos este y los últimos hechos de violencia que han ocurrido en el Oriente antioqueño, son pérdidas muy grandes para la juventud, esta perdida de Andrés no se puede reponer, era una gran líder”, aseguró.

Por su parte, José Miguel Sepulveda, líder juvenil de El Carmen de Viboral, expresó lo siguiente:

"Invitamos a unirnos en esta situación tan difícil, la vida vale más que cualquier cosa. Esto debe ser un llamado a respetarnos, no puede seguir pasando. El Carmen es un municipio que acoge a todas las personas y que es tierra de grandes seres humanos”.

Publicidad

Vale la pena mencionar que el gobernador Andrés Julián Rendón anunció, a través de su cuenta en la red social X, que solicitó una comisión especial de la Dijín para fortalecer las labores investigativas, además de un refuerzo en la presencia policial con grupos de operaciones especiales y comisiones permanentes de la Sijín y Sipol, hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos.