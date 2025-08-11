Convocan velatón hoy en la Gobernación de Antioquia en homenaje a Miguel Uribe Turbay

Con inmensa tristeza han recibido los gobernantes y políticos de Antioquia, la muerte del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, motivo por el que en la tarde de este lunes se llevará a cabo un homenaje en Medellín.

Se trata de una velatón convocada por el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez, que se llevará a cabo en el primer piso de la Gobernación de Antioquia, a las 5:30 de la tarde, donde se encenderá una luz justamente para enviar un mensaje de apoyo a su familia y elevar oraciones por ellos.

“El pueblo de Antioquia envía un abrazo que esperamos pueda hacer sosiego en medio de esta tristeza y preocupación. Esta tarde, cuando comience a caer el sol, en la Gobernación de Antioquia haremos una sencilla pero sentida velatón a la que invito a todos mis paisanos. Necesitamos elevar muchas oraciones, necesitamos congregarnos para exaltar la memoria de Miguel Uribe Turbay. Dios nos ilumine para afrontar con serenidad y firmeza estas heridas que ojalá podamos reparar de la democracia”, detalló el mandatario.



Tres días de luto

Más temprano el mismo mandatario había anunciado otra de las medidas que se tomó en el departamento para honrar la memoria del senador y precandidato presidencial, que son los tres días de duelo que se decretaron en toda Antioquia.

Esto implica que la bandera del departamento estará izada a media asta en todos los edificios públicos del territorio, además de que en cada una de las reuniones, eventos o actos se hará un minuto de silencio en su homenaje. Otra de las implicaciones es que desde el ente departamental se sugiere que se aplacen todas las celebraciones de carácter público y/o eventos que no tengan que ver con el luto.

Por esa misma línea y reafirmando que esta medida se aplicará en Medellín, se pronunció el alcalde Federico Gutiérrez. "Declaramos tres días de duelo en la ciudad de Medellín en honor a Miguel Uribe. Las banderas, tanto en la alcaldía como en sitios públicos, estarán a media asta a partir de este momento", aseguró el mandatario local.

A las reacciones de políticos antioqueños se ha sumado el Concejo de la ciudad y la Asamblea de Antioquia. Por ejemplo, el diputado Luis Gabriel Gómez pidió que casos como este no se repitan.

"No puede haber otro Miguel Uribe en este país que muera a causa de defender la patria, a causa de alzar la voz por los que no la pueden alzar, a causa de querer el desarrollo y el progreso para nuestra región. Los criminales no pueden volver a tomarse ni este departamento ni el país y por eso Miguel se va hoy, pero con él queda la causa", dijo.