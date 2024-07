Cortes de agua: tres municipios del Valle de Aburrá tendrá interrupción del servicio esta semana

Empresas Públicas de Medellín anunció que Medellín, Copacabana y Caldas tendrán cortes de agua programados durante la presente semana, para que la compañía pueda realizar el lavado de los tanques Campo Valdés y Copacabana, y adelantar trabajos de modernización en los circuitos Cucaracho, Pajarito y Paraíso.

Cortes de agua en Medellín

En la capital antioqueña, los cortes de agua comenzarán entre las 7:00 de la tarde del martes 2 de julio y las 4:00 de la mañana del miércoles 3 de julio, en los barrios de Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas, afectando unos 12.332 usuarios.

También en la capital antioqueña, pero entre las 11:00 de la mañana del jueves 4 de julio y la 1:00 de la madrugada del viernes 5 de julio, se interrumpirá el servicio en los barrios de Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII-La Quiebra, Cucaracho, Nazareth (San Cristóbal), Monteclaro (San Cristóbal), Pajarito (San Cristóbal), Palenque y La Pradera, afectando a unos 11.872 usuarios.

Los barrios de Nazareth (San Cristóbal), Santa Margarita, Pajarito (San Cristóbal), Cucaracho y Monteclaro (San Cristóbal). También en las urbanizaciones Puerta del Sol, Las Flores, La Aurora, Mirador de la Huerta y Villa Campiña etapa III también estarán sin acueducto entre las 2:00 de la tarde del jueves 4 de julio y las 4:00 de la mañana del viernes 5 de julio.

Cortes de agua en Copacabana

Mientras tanto, en Copacabana, norte del Valle de Aburrá, unos 18.129 usuarios estarán sin servicio de agua entre las 8:00 de la tarde del miércoles 3 de julio y las 5:00 de la mañana del jueves 4 de julio. En este caso los barrios afectados serán La Misericordia, Remanso, Pedregal, Villa Nueva, La Asunción, Simón Bolívar, Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores, Cristo Rey, Fátima, La Pedrera, El Majón, El Tablazo, La María y San Juan.

Cortes de agua en Caldas

Finalmente, en Caldas, sur de Valle de Aburrá, 14.025 usuarios del municipio estarán sin acueducto entre las 10:00 de la mañana del domingo 7 de julio y las 2:00 de la madrugada del lunes 8 de julio.