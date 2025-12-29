Cuerpo sin vida fue hallado por Bomberos Medellín en la quebrada Santa Elena, Medellín

Un cuerpo sin vida fue hallado por Bomberos Medellín en inmediaciones de la quebrada Santa Elena, en el barrio Buenos Aires. El joven que perdió la vida era oriundo de Tolú y había llegado a Medellín hace una semana.

Como Jhon Alexánder Zúñiga Reyes fue identificada la víctima, un joven de 18 años, quien llegó a Medellín hace menos de una semana para visitar a su novia. Días después de su llegada fue encontrado sin vida por una unidad de Bomberos Medellín en la quebrada Santa Elena del barrio Buenos Aires, Oriente de la capital Antioqueña.

Zúñiga Reyes habría conocido a quien era su novia hace dos meses y decidió viajar al Valle de Aburrá, exactamente, al barrio Villatina, para compartir las fiestas de Navidad y Año Nuevo con ella y su familia, pero lamentablemente encontró la muerte.

De acuerdo con el reporte judicial el mismo día de su llegada, el 23 de diciembre, el joven salió solo de la casa de su novia y, al parecer, fue víctima de un atraco. una situación que llamó la atención de los familiares de su novia ya que en el sector nadie conocía al joven y de acuerdo con la familia de la novia no tenía enemigos.



Sin embargo, Jhon Alexánder fue hallado muerto en el lecho de la quebrada Santa Elena, en inmediaciones de la calle 51 con la carrera 11C del sector La Playita. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron al sitio, realizaron la inspección del cadáver y lo trasladaron a Medicina Legal.

Se espera que tras las labores forenses se determinen las causas y la manera de su muerte. Por lo pronto, amigos y familiares del fallecido buscan ayuda económica, pues no cuentan con los recursos que les permita trasladar el cuerpo del fallecido hacia Tolú para darle el último adiós.