Denuncian presunta negligencia médica en muerte de una niña de 5 años en Ituango, Antioquia

Madre de familia denuncia que la muerte de su hija fue producto al parecer, de una presunta negligencia de parte del Hospital San Juan de Dios en Ituango. El centro asistencial ya respondió y aseguró que a la menor se le prestaron los servicios médicos adecuados.

La muerte de María Antonia Jaramillo, de tan solo 5 años, hoy enluta a la comunidad de Ituango, que clama respuestas al Hospital San Juan de Dios, pues su madre, María Elizabeth Jaramillo, denunció que su hija fue víctima de una presunta negligencia de parte del centro asistencial.

Según la progenitora, la menor se encontraba muy enferma, con fiebre y un dolor agudo en varias partes de su cuerpo, teniendo que ser trasladada por su familia al Hospital San Juan de Dios, donde le hicieron varios exámenes y le suministraron diclofenaco para la fiebre.

La madre relata que en un principio a la menor la dieron de alta y le formularon medicamentos para tratar una supuesta amigdalitis y gastroenteritis que le habían detectado, sin embargo, el dolor persistió, teniendo que volver al hospital, donde la remitieron de urgencias al municipio de Yarumal en una ambulancia, presuntamente y según explica su progenitora, en todo el traslado estuvo sin medicamentos, ni oxígeno.

"Me la remitieron el día 30 de abril. La niña me la remitieron sin medicamentos. En todo el tiempo que estuve el martes en el hospital, hasta que llegó a Yarumal, no me le pusieron medicamentos. La ambulancia nada, ni oxígeno tenía. Cuando la enfermera entregó, solo iba la mera enfermera", expresó la madre.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, la menor falleció de un paro fulminante como consecuencia de una neumonía crónica que se agudizó por una anemia grado 2. Valery Romero, médico del hospital San Juan de Dios, respondió a la denuncia de la madre e indicó que durante la estadía de la menor en el centro asistencial no hubo ninguna complicación y que se le prestaron los servicios médicos adecuados según los síntomas que presentó.

"Se encontraba hemodinámicamente estable, signos vitales dentro de metas, normotensa, febril, eupneica, normosaturada, tolerando vía oral y oxígeno ambiente. Durante la remisión no se presentó ninguna complicación, la paciente se encontraba estable, fue entregada a los médicos del hospital de Yarumal hacia las 9 y media de la mañana", indicó la doctora.

Por el momento, la madre mencionó que el caso ya está en manos de las autoridades competentes, y que se llevará a cabo una velatón el miércoles, 7 de mayo, para exigir justicia por María Antonia.