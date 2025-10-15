Disidencias Farc atentaron contra torre de energía en Bello, Antioquia: también instalaron valla

El frente 36 de disidencias de las Farc atentaron contra torre de energía en Bello, Antioquia, así lo confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, quien indicó que instalaron una carga de explosivos contra la estructura.

Según el alcalde Gutiérrez, pretendían derribar la torre de energía cerca del costado oriental de la avenida Regional, aledaño al barrio La Gabriela y así seguir atentando en contra de la infraestructura estratégica.

🚨 La “Paz Total”. Aproximadamente a las 3:20 am, criminales del Frente 36 de las Farc detonaron una carga estratégica en el municipio de Bello. Pretendían derribar la torre de energía de ese sector y así seguir atentando en contra de la infraestructura estratégica.

La torre no… pic.twitter.com/EARMdGEYsj — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 15, 2025

Las autoridades confirmaron que la torre no fue derribada y el servicio de energía no sufrió afectaciones.

El alcalde de Medellín insistió que es el mismo modus operandi que utilizaron hace unas semanas en Medellín.



Le puede interesar: Dispositivo de seguridad en Medellín será de 480 uniformados tras atentado a torre de energía

En ese mismo sector de La Gabriela apareció al lado de la vía al sector La Seca una pancarta con fotografías del grupo criminal con un mensaje que decía:

“Bloque Magdalena Medio- frente 36 farc saluda a todos los campesinos y agricultores de los municipios y corregimientos de Antioquia”.

Finalmente, criticó de nuevo la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro “Colombia debe recuperar el orden y la seguridad”, puntualizó.