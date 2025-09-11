Medellín reforzará su seguridad con 100 militares tras atentado contra torre de energía

Autoridades anunciaron un refuerzo de 100 militares en Medellín tras atentado terrorista contra una torre de energía de EPM en el barrio Loreto. Tras un consejo de seguridad, se ratificó la recompensa de 200 millones contra los responsables, cabecillas del Frente 36, y los patrullajes urbanos y rurales ante posibles represalias de este grupo

Tras un consejo de seguridad que culminó antes de mediodía de este jueves en la capital antioqueña, las autoridades confirmaron que en total fueron cinco cargas explosivas las que fueron instaladas en el barrio Loreto, en el centroriente de la ciudad, afectando una torre de energía de Empresas Públicas de Medellín. Aunque el operativo se realizó desde la noche de este miércoles cuando dos de ellas explotaron, las labores se retomaron a las 5 de la mañana de este jueves desactivando dos más y hace pocos minutos fue detonada de manera controlada la última, aunque las verificaciones continúan en el sitio.

Frente a las acciones que fueron anunciadas por las autoridades, una de las más importantes es que 100 uniformados de las fuerzas urbanas especiales del Ejército llegarán para reforzar la seguridad, buscando generar disuasión en todos los rincones de la ciudad. Además, esta tarde publicarán un cartel de siluetas, con el que se busca identificar con nombre y alias a varios hombres de bandas locales que se presume colaboran con las disidencias para estos actos de violencia, por lo que por esta información ofrecen una recompensa de 10 millones de pesos por cada uno de ellos.

Sobre quiénes están detrás de este acto terrorista, por quienes se reafirmó la recompensa de 200 millones de pesos, el gobernador Andrés Julián Rendón explicó que se pudo constatar que los explosivos detonados allí coinciden con los instalados en el municipio de Amalfi donde murieron 13 policías y con material encontrado en el municipio de Campamento, por lo que en su concepto no queda duda que los responsables son integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC, al mando de alias 'Calarcá'.

"Es un hecho que viene también entrelazándose con pretensiones del terror sobre la ciudad de Medellín más o menos desde junio del presente año. También estas estructuras criminales de alias 'Calarcá' vienen seguramente a pretender disputar las rentas que hoy están bajo la tutela de otros criminales en la ciudad", dijo el mandatario seccional.

Por su parte, el secretario de seguridad Manuel Villa confirmó que además se reforzarán los patrullajes urbanos y que la Alcaldía complementará con 100 millones de pesos más la recompensa por alias 'Primo Gay', por quien la Gobernación ya había ofrecido recientemente 100 millones.

"Reafirmamos la recompensa de hasta 200 millones de pesos por quien nos dé información para poder dar con los responsables materiales e intelectuales de este hecho terrorista. Vamos a aumentar los patrullajes dentro del plan candado, los puestos de control, los patrullajes mixtos entre policía, grupos especiales, el Ejército", explicó, por su parte, el secretario Villa.

Finalmente, el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana confirmó que desde lo sucedido con estos explosivos, la ciudadanía ha venido alertando sobre paquetes y vehículos sospechosos, ante el temor de que contengan explosivos, por lo que por ejemplo en las últimas horas se descartaron dos alertas ciudadanas en el sector de Toscana en la autopista Norte y a las afueras de la Policía Antioquia, donde un habitante de calle lanzó una bolsa con comida. En ambos casos fue activado el protocolo anti explosivos, por prevención.

A la par, Castaño confirmó que cuando esté totalmente despejada el área afectada en Loreto entrarán técnicos de EPM para reparar los daños en la infraestructura.