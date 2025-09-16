Dos hospitales de Medellín reciben en promedio 27 casos al mes de abuso o violencia contra niños

Hay preocupación en Medellín por el creciente panorama de maltrato contra menores de edad, principalmente en entornos que deberían ser protectores como sus hogares.

Y es que la más reciente situación que tiene en estado crítico a un niño de cuatro años de edad brutalmente golpeado por su padrastro en el noroccidente de la ciudad puso de nuevo en el panorama esta realidad que al parecer está más lejos que cerca de poder erradicarse.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, en lo corrido del año, en promedio cada mes hasta el Hospital Infantil Concejo de Medellín llegan 20 niños para recibir atención por cuadros de maltratos físicos o abusos sexuales, mientras que en el Hospital General la cifra es de 7.

El mandatario envió un mensaje a la ciudadanía no solo para rechazar este tipo de violencias, sino para denunciar cualquier ante las autoridades cualquier situación de la que tengan conocimiento, pues uno de los patrones que más genera inquietud dentro de las agresiones es que estas provienen de integrantes de los círculos sociales más cercanos a los menores de edad.

"Dónde vamos a parar como sociedad, por Dios. Una sociedad que no cuide y protege a nuestros niños no es una sociedad que tenga futuro, aquí la aquí la reflexión es para todos. Un niño para que llegue a este punto es un niño que tuvo que haber pasado ya también por otros maltratos, y así lo evidencia su cuerpo", aseguró.

Hasta inicios de junio de este año en Medellín las autoridades habían capturado a 39 personas por delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, además de 17 en otros municipios del Valle de Aburrá.