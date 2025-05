Duro testimonio de ciclista que denunció tocamiento de motociclista: "Es la tercera vez"

La ciclista aficionada Daisy López denunció a través de sus redes sociales un caso de acoso sexual que sufrió mientrasmontaba bicicleta en una de las rutas más populares de Medellín. Según su testimonio, un hombre en moto la persiguió y le tocó inapropiadamente la nalga, sin importarle la presencia de otros testigos.

En entrevista con Recap Blu, la ciclista paisa afirmó que esta es la tercera vez que sufre un abuso de este tipo y que decidió hablar públicamente para incentivar a otras mujeres a no callar.

"Una moto entró a perseguirme, yo no me di cuenta hasta que se paró a la derecha mía y me cogió la nalga de una manera súper inapropiada. El tipo no le importó, aceleró su moto y se fue. Incluso habían unos señores taxistas más adelante que trataron de tumbar la moto y no pudieron, el señor se fue tranquilamente como si nada hubiera pasado", dijo la deportista.

Lo más duro de su relato fue cuando contó que se había sentido violada por lo ocurrido, pues era un acción que ya había vivido antes y no quería volver a callar.

"Para mí este hecho fue súper indignante, me pareció, o sea, uno siente como si lo violaran, es como, ¿por qué me tienes que tocar? Es la tercera vez que me pasaba ya desde todos estos años que llevo montando en bicicleta, es la tercera vez que me pasa que un tipo en una moto pues abusa de mí de esa manera. Lo diferente esta vez fue que yo decidí denunciarlo", añadió Daisy López.

Habla ciclista que denunció acoso sexual en Medellín y se conoce video: este es el agresor Foto: redes sociales

La respuesta de las autoridades

De acuerdo con el testimonio de la joven, las autoridades locales respondieron rápidamente a la denuncia y lograron identificar al agresor gracias a las cámaras de seguridad y al video publicado en redes sociales. Daisy presentó una denuncia formal ante la Fiscalía y espera que el caso sea resuelto de manera efectiva.

La ciclista destacó la importancia de la cultura y la prevención para evitar que estos casos sigan ocurriendo. Según ella, es fundamental que las personas sepan que el acoso sexual es un delito y que las víctimas tienen derecho a denunciar y recibir protección.

La mujer también agradeció todo el apoyo que ha recibido por parte de hombres y mujeres, incluido el deportista Rigoberto Urán, quien rechazó lo ocurrido y pidió respeto a todas las mujeres.