El IDEA duplicó sus fondos especiales y alcanzó cifra histórica de 1,5 billones de pesos

El Instituto para el Desarrollo de Antioquia duplicó sus fondos especiales y alcanzó la cifra histórica de 1,5 billones de pesos. En la celebración de sus 61 años, la entidad reveló los resultados que ha tenido, donde se destacan la realización de créditos para los 125 municipios del departamento y la inversión a proyectos sociales que rondan los 9.000 millones de pesos.

En la celebración de sus 61 años de trayectoria, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) presentó su Informe de Gestión en el que reportó cifras récord en inversión social, crédito territorial y solidez financiera, destacándose principalmente los fondos especiales que alcanzaron un saldo histórico de $1,5 billones, casi el doble de lo registrado hace un año y medio.

La gerente general del IDEA, Catalina Gómez, explicó que la entidad administra actualmente alrededor de $3,5 billones y que la expansión de los fondos permite apalancar obras que transforman el territorio, desde vías rurales hasta infraestructura educativa y hospitalaria, aspectos que son las principales razones de endeudamiento de los municipios.

"El IDEA, en términos de colocación, cuando lo recibimos podemos decir que estaba con unos fondos especiales, alrededor de 800.000 millones de pesos, en este momento están en 1.5 billones. Entonces podemos decir, pues, que casi que los duplicamos", indicó el gerente.

Según la gerente, a través del programa Turbina de Crédito, el IDEA ha aprobado más de $335.000 millones, con la meta de cerrar el año con colocaciones cercanas a los $600.000 millones. Estos recursos se han destinado principalmente a 40 municipios, en su mayoría de categorías 5 y 6, donde se concentra la población más vulnerable.

"Recibimos en promedio unos municipios con un endeudamiento total acumulado de 600 mil millones de pesos, y en lo corrido de este año, desde que salió la turbina de crédito, pues ya habíamos aprobados trescientos treinta y cinco mil millones, y esperamos cerrar alrededor de quinientos seiscientos mil millones de pesos, o sea, también

La alcaldesa de Chigorodó, Tulia Irene Ruiz, destacó la importancia de la inversión que ha tenido el IDEA para el desarrollo de obras en los territorios.

"Es una gran oportunidad y con esta estrategia que sacaron en este año es la oportunidad para que todos los territorios podamos cumplir con nuestro plan de desarrollo. En Chigorodó, por ejemplo, estamos apostándole a un empréstito por 10.000 millones de pesos para invertir en temas de vías, de vivienda", indicó la alcaldesa.

Gracias a convenios con entidades públicas y privadas, el IDEA pudo contribuir en proyectos sociales con una inversión total de $9.194 millones. La labor del IDEA a lo largo de sus 61 años, ha permitido realizar créditos a los 125 municipios de Antioquia para la ejecución de obras en sus territorios, destacándose la inversión en infraestructura vial, vivienda y educación.

Es de anotar que, a julio de 2025, el IDEA había alcanzado unos excedentes netos superiores a los $103.212 millones y un patrimonio de $0,89 billones, lo que representa un incremento del 15,4% respecto al cierre de 2023, reflejando la consolidación financiera de la entidad.