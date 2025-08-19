En Antioquia y Chocó, 150 jóvenes desplazados ingresaron al Ejército para huir de grupos ilegales

Unos 150 jóvenes víctimas de desplazamiento se han sumado al Ejército este año para evitar que su única alternativa sea integrar las filas de grupos armados ilegales. Los procesos de incorporación buscan evitar que los jóvenes sean reclutados en Antioquia y Chocó.

Más de 150 jóvenes víctimas de desplazamiento se han sumado al Ejército este año para huir de grupos ilegales y evitar ser reclutados por estos en Antioquia y Chocó.

Los jóvenes han sido un blanco constante de grupos armados que los instrumentalizan para hacer parte de una guerra donde varios han perdido la vida. En diálogo con Blu Radio, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional reveló que de los más de 2.800 jóvenes que han ingresado al Ejército este año, hay 150 que han sido víctimas de desplazamiento forzado y que han ingresado como una alternativa para escapar del reclutamiento forzado y la violencia que enfrentan en sus territorios.

Estos casos se han reportado principalmente en Antioquia y Chocó, en zonas vulnerables que están bajo la jurisdicción de esta unidad militar. El teniente coronel Luis Felipe Prieto, comandante de la Cuarta Zona de Reclutamiento y Control de Reservas, explicó que para el tercer contingente, la meta es reclutar a 1.570 jóvenes.

“En este contingente tenemos una meta de incorporación de 1.570 hombres y mujeres. Pues tenemos conocimiento y sabemos que los grupos al margen de la ley también ofrecen o dan ofertas allá a los jóvenes y los endulzan con promesas para causar terror en las diferentes veredas, municipios y departamentos”, aseveró el comandante.

Desde la Cuarta Brigada explicaron que se han implementado nuevos beneficios para brindar más oportunidades a los jóvenes y evitar que estos sean seducidos por grupos armados como el Clan del Golfo.

Quienes se incorporen recibirán beneficios como una bonificación mensual equivalente al 70 % de un salario mínimo, medio salario mínimo en la última bonificación como soldado y un salario mínimo al licenciarse, además de dotación, alojamiento, alimentación, atención en salud, articulación con el Sena para formación técnica y profesional, acceso a becas y matrícula cero en las escuelas de formación militar.

"Es una invitación muy especial para todos estos jóvenes que al momento no han definido su proyecto de vida y es que se acerquen a las instalaciones de la cuarta zona de reclutamiento o a cualquiera de los siete distritos con que cuenta la zona, que es uno en Puerto Berrío, el distrito militar número 28, el 25 que queda en Carepa y cuatro distritos que tenemos en la ciudad de Medellín, que es el 24, el 48 que queda en la instalación de la Cuarta Brigada, el 26 en Buenos Aires y el 27 en Bomboná", explicó el teniente.

Es de anotar que hasta el 25 de agosto está abierta la convocatoria para quienes deseen incorporarse al Ejército, dirigida a hombres y mujeres entre los 18 y 24 años en Antioquia y Chocó.