En Medellín piden intervenir casi 50 zonas rojas con problemáticas estructurales

Como focos de diferentes problemáticas sociales con riesgo de expandirse diferentes zonas de las capital antioqueña, una reciente sesión del Concejo de Medellín puso la lupa sobre la denominadas ‘zonas rojas’, espacios donde confluyen al menos cinco problemáticas estructurales como la habitancia en calle, la mendicidad, el consumo de sustancias psicoactivas, mal uso del espacio público, extorsión, microtráfico, explotación sexual, entre otros.

Según el concejal, Andrés Felipe Rodríguez, hay 46 zonas de este tipo identificadas en cuatro comunas: 5 Castilla, 15 Guayabal, 14 El Poblado y 10 La Candelaria, en el centro de la ciudad, donde se registran con mayor intensidad estos fenómenos.

Precisamente uno de los puntos más álgidos en el centro está en la calle 56 con la Avenida Cúcuta, donde se ubica el famoso ‘Bronx’ y en el que el expendio y consumo de sustancias psicoactivas es el dinamizador de otro tipo de conductas que han sumido al sector en un profundo deterioro físico y social del que se siguen quejando habitantes y comerciantes.

Jorge Mejía, empresario de la industria litográfica expresó ante la corporación que lo que ocurre en la zona redunda en general en temas de seguridad para ellos y sus unidades económicas.

"Tenemos que hacer unas contenciones internas para que no hayan problemas de seguridad, para que no se nos roben las máquinas, para que no se nos roben el papel. Somos 3.500 personas las que trabajamos en artes gráficas entre La Paz y la avenida de Greiff".

Por eso ante las autoridades Mejía pidió un mayor acompañamiento sobre todo para que la problemática de habitancia en calle no se expanda a calles aledañas a las que ya está en este momento.

"Tenemos un ejercicio comunitario de contención del Bronx y nuestro pedido desesperado a la administración es que si no son capaces con la problemática nos ayuden a contenerla al menos para que no se extienda a la calle Juanambú y nos permita seguir ejerciendo la labor", explicó.

Desde el distrito, Sandra Milena Sánchez, secretaria de Inclusión Social, manifestó que en lo corrido de 2025 desde la línea 123 Social han hecho 9.406 activaciones por este tipo de situaciones, de las cuales 4.599 están relacionadas con población extranjera en emergencia, 800 por desplazados o varados en la ciudad y 940 por habitancia en calle, principalmente en la Comuna 10.

La funcionaria expresó que hay total voluntad para el acompañamiento de esta población que desde el 28 de febrero, con el inicio de un Plan Focalizado de Atención, ha beneficiado 3.848 personas, de las cuales casi la mitad nunca había accedido a la oferta institucional. Han estado en al menos 23 ‘zonas rojas’ del total de las identificadas.

"Acá esto también es una estrategia responsable con los impuestos de todos, es decir, el distrito tiene una mano abierta para las personas, pero también dos manos que están listas para aquellos que realmente tienen toda la voluntad de salir", explicó la funcionaria.

Desde la Secretaría de Seguridad también se comprometieron al seguimiento frecuente de estas zonas con acciones de control para evitar que se conviertan o consoliden como focos de delitos.