En Medellín rechazan presentación de un vodka con el nombre de Pablo Escobar en Italia

Indignación ha causado en Medellín y en las redes sociales la presentación del 'Vodka Pablo Escobar ' en la Feria Rimini de Italia. Lo que llama la atención de este hecho es que el licor está en una caja en forma de ataúd y la botella tiene una foto de Escobar con una hoja de coca.

Esta situación se da pocas semanas después de que en Medellín se realizara la segunda audiencia que adelantan en el Congreso, en donde se busca aprobar el proyecto de ley que quiere prohibir en el país la venta de camisetas, llaveros, insignias y todo tipo de artículos que hagan apología al narcotráfico y, específicamente, a personajes como Pablo Escobar .

Aunque la polémica se da fuera del país, en donde el vodka se comercializa en cerca de 200.000 pesos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó, "cualquier intento de exaltar o romantizar a un personaje tan nefasto y dañino como este".

"A mí no me parece bien que hagan eso, además me parece que venden una imagen de la ciudad que no es. Yo eso no lo acepto. Ahora bien, yo sí creo que en el país esto se tiene que regular", mencionó Gutiérrez.

"Respeto por las víctimas en Colombia y en el resto del mundo. Como mínimo deberían retirarlo del mercado y pedir perdón", afirmó el mandatario.

Sin embargo, aún los dueños de la marca no se han pronunciado y el vodka, de momento, seguiría activo en el mercado

Por último, rechazan desde la capital de Antioquia que en la presentación del producto, Escobar haya sido nombrado como un Robin Hood para la comunidad.