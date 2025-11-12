En Medellín se realizó el primer trasplante de corazón en un hospital 100 % público

Han pasado 40 años desde que se realizó el primer trasplante de corazón en Colombia y ahora las autoridades de salud de la capital antioqueña celebran haber marcado otro hito y es realizar este procedimiento quirúrgico en una institución 100 por ciento pública, el Hospital General de Medellín, lo que ocurrió entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de octubre.

Para el alcalde Federico Gutiérrez esto no solo hace historia en términos de que demuestra que la atención en salud en centros asistenciales del Estado sí son de calidad, sino que también hace hincapié en la importancia de la donación de órganos, teniendo en cuenta que para este caso la familia de un paciente con muerte cerebral autorizó que se dispusiera de ellos y así salvaron cinco vidas, pues también pudieron extraerse los riñones y el hígado, que fueron llevados al Hospital San Vicente Fundación.

"Un trasplante de corazón con éxito hacia una mujer de 59 años, desplazada de la violencia, una mujer de Chocó que vive en Medellín, que su corazón le funcionaba al 14%, gracias a Dios. Hubo un donante y que gracias a él, a su familia, a todo este cuerpo médico de un hospital 100% público, se hizo con total éxito. Es del régimen subsidiado, entonces no puede ser sinónimo en Colombia que solo una persona que tenga plata o que tenga dinero puede acceder entonces a una donación de corazón”, expuso el mandatario.

El mandatario destacó que en medio de la crisis de la salud en el país, se dé un procedimiento de este tipo en esta institución de la ciudad, a la que la actual administración distrital le ha invertido 170.000 millones de pesos.



La intervención fue realizada a una paciente con falla cardíaca terminal, afiliada al régimen subsidiado, quien recibió el corazón de un donante intrahospitalario. El órgano fue trasladado directamente de un quirófano a otro dentro del HGM en un tiempo de 144 minutos, y ahora la paciente se encuentra en recuperación con evolución favorable en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Así lo explicó Lucas Ramírez Gil, cirujano cardiovascular del Hospital General de Medellín, quien se refirió a la evolución de la mujer, quien cada 15 días debía visitar el hospital en búsqueda de respuestas sobre sus posibilidades de tener un corazón que la salvara.

"La paciente está en óptimas condiciones, todavía está en cuidados intensivos, pero más como para cuestiones de verificación, pero está saliendo a las terrazas del hospital todos los días a caminar por su propia cuenta. En muy buenas condiciones realmente, la condición de salud mejoró, uno la saluda todos los días. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor que ayer, dice", detalló Ramírez.

En el Hospital General se han rescatado en total 22 corazones en los últimos dos años, los cuales fueron llevados a otros centros asistenciales de la ciudad, Cali y Bucaramanga. Esto desde que su programa está inscrito ante la Red Nacional de Donación y Trasplantes del Instituto Nacional de Salud.