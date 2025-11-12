En vivo
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En Medellín se realizó el primer trasplante de corazón en un hospital 100 % público

En Medellín se realizó el primer trasplante de corazón en un hospital 100 % público

Donante y receptor son pacientes del Hospital General y ante la grave condición de la mujer de 59 años de edad, cuyo corazón solo funcionaba ya en un 14%, fue aprobado el órgano para ella.

