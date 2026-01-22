En tres días inadmitieron en Antioquia a dos estadounidenses con alerta por delitos sexuales

Las alertas por las llegada de turistas que pretenden ingresar a Medellín para cometer diferentes delitos sexuales siguen generando gran preocupación en las autoridades locales que en menos de tres días ya inadmitieron a dos ciudadanos estadounidense en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

El primer caso fue el de un hombre que tenía alerta como posible ofensor sexual, por lo que Migración Colombia no dejó que ingresara al país como un acto de protección y prevención para los niños, niñas y adolescentes del departamento de Antioquia.

Pero allí no pararon las alertas, porque en las últimas horas fue identificada una mujer de nacionalidad estadounidense que pretendía ingresar al país por la terminal aérea internacional ubicada en el Oriente antioqueño y que tenía señalamientos por pedofilia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la labor de las autoridades migratorias e indicó que se seguirán adelantando este tipo de procedimientos para evitar casos de explotación sexual contra menores de edad en la capital de Antioquia.



Hay que recordar que durante el 2025 se realizaron 71 inadmisiones de ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar a Medellín con fines de turismo sexual.