Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En tres días inadmitieron en Antioquia a dos estadounidenses con alerta por delitos sexuales

En tres días inadmitieron en Antioquia a dos estadounidenses con alerta por delitos sexuales

Una mujer pretendía entrar a la capital de Antioquia con alerta por pedofilia.

