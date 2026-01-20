Es un baldado de agua fría: empleados de Hospital San Rafael lamentan palabras de Minsalud

La mayoría de empleados del Hospital San Rafael de Itagüí recibieron las palabras del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aseguró que, “los ricos también lloran”, con sorpresa y preocupación pues viven una situación más que complicada por la falta de pagos.

Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, nunca se imaginó que defender y exteriorizar una crisis como la que vive su hospital, llevándolo a que con lágrimas contara cuál es la realidad de sus 460 empleados a los cuales no le paga hace 4 meses, lo llevaría a que lo pusieran en el ojo del huracán.

Fue el mismo Jaramillo quien denunció que habría corrupción en el hospital que atiende especialmente a la comunidad más pobre del Sur del Valle de Aburrá y del Suroeste antioqueño. Jhonatan Avendaño, enfermero jefe de seguridad del paciente, se refirió a las pólemicas palabras del ministro de Salud.

"Bueno, realmente es un baldado de agua fría muy fuerte. Realmente es doloroso que nuestro líder, digámoslo así, que es el ministro, nos trate de esa manera, obviamente son palabras que habría que entender mucho más el contexto de lo que él haya querido decir, pero la realidad es otra, o sea, estamos viviendo dificultades grandes, graves, porque es que es nuestro sueldo, es nuestro vivir", indicó Avendaño.



No obstante lo real es que hay una deuda de 22 mil millones de pesos al Hospital San Rafael, el 90 % de la cartera de la Nueva EPS y Savia Salud, ambas intervenidas por el Gobierno nacional y por ello también el rechazo por parte de los pacientes.

"Aquí llegan todos los pobres y si no es aquí van al Hospital del Sur, pero aquí es de puros pobres... No, acá no llega gente rica, acá llegamos los más vulnerables... Uno acá ve más que todo gente pobre, los hospitales para ricos con en El Poblado", expresaron.

Aunque el ministro Jaramillo habló de corrupción e involucra al hermano del gerente del Hospital San Rafael, Jorge Honorio Arroyave que hace 12 años no es diputado, la Gobernación de Antioquia lo niega y destacó que por el contrario se encuentran saneando a este hospital.