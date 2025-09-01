Ex asesor de derechos humanos de Medellín resultó herido con arma blanca: buscan al responsable

Este lunes, autoridades en Medellín confirmaron que fue atacado con arma blanca Luis Fernando Parra Aguilar, quien se desempeñó como asesor de derechos humanos de la Alcaldía durante la administración de Aníbal Gaviria.

Los hechos se registraron en el sector de Plaza de la Libertad, en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra, sobre las 5:30 de la tarde, luego de que el exasesor saliera de una reunión en el sector. En el ataque, el hombre de 65 años de edad oriundo de Urrao quedó con heridas a la altura del cuello y en la mano, motivo por el que fue trasladado por parte de personal de la Secretaría de Salud hacia la Clínica CES, en el barrio Prado.

Sobre su estado de salud, el secretario Manuel Villa manifestó que no reviste gravedad, mientras se adelantan las labores para ubicar al responsable. "En este momento, a través de las cámaras y en terreno, la Policía lidera la búsqueda del responsable, que debe caer", dijo Villa a través de su cuenta de X.

Por el momento se desconocen cuáles fueron las causas de esta agresión, aunque una testigo del sector manifestó que al parecer se trató de un habitante en situación de calle que le solicitó dinero a la víctima.

"Le pidió algo y él no quiso darle, inmediatamente al no querer darle, pues lo que le pidió, lo atacó. Lo hirió en la mano, entonces tiene algunas heridas, llamamos inmediatamente pues como al 123", aseguró el funcionario.

El caso revivió la preocupación en la capital antioqueña por lo acontecido a Esteban Yepes, un joven que murió a mediados de agosto tras ser atacado por un habitante de calle en el municipio de Itagüí en circunstancias que aún intentan establecer las autoridades, aunque sí está en custodia el señalado victimario.