Exinspector de Policía de Bello condenado por corrupción se fugó durante una cita médica. Según la concejal Claudia Carrasquilla su custodios no reportaron la fuga sino hasta 7 horas después de sucedida.

En circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades, se fugó Juan Sebastián Montoya Cardona, quien fue inspector del municipio de Bello y en las últimas horas huyó cuando se encontraba en una cita médica.

Si bien este se encontraba custodiado por uniformados del Inpec, logró evadirlos y darse a la fuga desde el centro médico en el que se encontraba, pero lo que llama la atención son las denuncias de que el reporte de lo sucedido fue hecho varias horas después.

Por lo menos así lo dijo la concejal Claudia Carrasquilla, quien en su cuenta de la red social X, manifestó que “este señor estaba siendo custodiado por policías que reportaron la fuga 7 horas después”, pues los hechos habrían ocurrido a las 9:00 de la mañana, pero el reporte fue a las 4:00 de la tarde.



Vale la pena mencionar que Montoya estaba recluido en la Cárcel Departamental Yarumito, de Itagüí, administrada por la Gobernación de Antioquia, donde pagaba una condena de 120 meses de prisión, por los delitos de concierto para delinquir agravado, empleo ilegal de la Fuerza Pública, amenazas, fraude procesal, entre otros, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, en su momento.

Su captura fue en el año 2023, justamente cuando recolectaba firmas para lanzarse a la Alcaldía. A la par también fueron detenidos un exjuez y dos empleados judiciales porque las indagaciones judiciales los señalaban como quienes conformaron una red que se encargaba de elaborar, direccionar y fallar favorablemente acciones de tutela, a cambio de dinero entre los años 2020 y 2022.