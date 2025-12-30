En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gremios económicos en Antioquia rechazan aumento del salario mínimo: es "un atentado a la economía"

Gremios económicos en Antioquia rechazan aumento del salario mínimo: es "un atentado a la economía"

Aseguraron que la decisión del Gobierno nacional podría derivar en mayor desempleo e informalidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad