Hallan fosa común con restos de cinco personas en zona rural de Santa Bárbara

Autoridades en Antioquia avanzan en el recaudo de mayor información sobre el hallazgo de fosas comunes en una zona limítrofe entre el caso urbano y la ruralidad del municipio de Santa Bárbara, en el Suroeste del departamento.

Los restos que corresponderían a cinco personas fueron identificados por investigadores de la Sijín en distintas zonas pero cercanas a un lugar conocido como Palestina. Según información entregada a Blu Radio por parte de autoridades policiales en el departamento, se trataría de víctimas de homicidios ocurridos en el año 2022.

Aunque desde la Fuerza Pública advirtieron que será el Instituto de Medicina Legal en Medellín el encargado de determinar la plena identidad de estas personas, fuentes consultadas en la localidad no descartan que la situación se derive de disputas por temas como el microtráfico entre grupos delincuenciales locales.

Sin embargo, el alcalde Jorge Mario Quintana destacó que se trata de una hipótesis aventurada y que requiere de todos los elementos probatorios en cuya recopilación avanza la Policía en conjunto con otras entidades judiciales a través del cruce de información.

"Nosotros tenemos los problemas que tiene la gran mayoría de los municipios en Antioquia y en el país de pronto del microtráfico, pero es aventurado y riesgoso decir que corresponda a ello. Hay unas investigaciones que se vienen adelantando en cada caso y mientras no puedan avanzar y mientras no sea información oficial, creería yo que no es pertinente afirmarlo", expresó Quintana.

El mandatario también invitó a personas que consideren que estos restos hallados en el municipio puedan corresponder a uno de sus seres queridos reportado como desaparecido, precisamente se acerquen a Medicina Legal.

"Las personas que consideren pertinente verificar si alguno de los cuerpos exhumados corresponde a un familiar desaparecido, decirles que pueden dirigirse a la sede principal de Medicina Legal, pues porque existen procedimientos técnicos que se iniciarán a fin de determinar con certeza a qué nombre, a qué persona corresponde los cuerpos hallados", indicó el mandatario.

Reportes de la Policía sugieren que hay al menos 9 grupos de delincuencia organizada actuando en el Suroeste de Antioquia, la mayoría vinculados al microtráfico y relacionados con el Clan del Golfo. Disputas se intensifican por aquellos que intentan independizarse de la cooptación de aquellos con mayor poder.