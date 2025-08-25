Hay tres confrontaciones activas en zona donde disidencias asesinaron a 13 policías en Antioquia

Han pasado cuatro días desde que las disidencias atacaron y asesinaron a 13 policías en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, y aunque se han realizado reuniones y se han anunciado medidas en esta zona del Nordeste antioqueño, aún permanecen activos algunos focos de confrontaciones entre el Frente 36 de alias 'Chejo', el Clan del Golfo y el ELN.

Esta crítica situación de orden público no solo generó las muertes de los uniformados, sino que además ha ocasionado temor entre la población que ha visto como cerca de 50 personas decidieron salir de sus casas en Amalfi para trasladarse hasta Anorí.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, destacó que a pesar de la presencia de la Fuerza Pública en la zona del conflicto, aun hay tres confrontaciones activas en esta subregión del departamento.

"Sabemos que son tres confrontaciones, Clan del Golfo contra el Estado Mayor del 36 y también del ELN. Hay presencia, personal de Ejército, personal de la Policía, llevando a cabo también los procesos de acompañamiento especialmente en los centros poblados del municipio de Anorí, municipio de Amalfi, municipio de Segovia", mencionó el uniformado.

Una de las disputas más recias en el territorio es la que afrontan las disidencias de alias 'Calarcá' y el Clan del Golfo, que a la vez se ha convertido en el grupo armado que más interés tiene sobre esta zona que se convirtió en neurálgica para el cultivo de coca.

Finalmente, se espera que con la presencia de la Fuerza Pública en la zona, en los próximos días se incrementen los operativos contra la delincuencia, a la vez que las familias desplazadas comiencen a retornar a sus lugares de origen.