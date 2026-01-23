En vivo
Hombre recibió boleta VIP regalada para ver a Bad Bunny: cuidaba el puesto en la fila "a una tía"

El regalo, cuyo valor supera los 4 millones de pesos, fue dado por una ciudadana puertorriqueña que también acudirá a ver al cantante de su país en Medellín y la que le sobraba la entrada.

