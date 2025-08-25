Hospital San Vicente en Medellín declara emergencia por sobreocupación en urgencias

Ante los altos niveles en los servicios de urgencia de adultos que alcanzaron el 150 %, el Hospital San Vicente Fundación en Medellín se declaró en emergencia hospitalaria. El centro asistencial solicitó a la seccional de salud de Antioquia que se prioricen y regulen los traslados hacia este hospital.

Una crítica situación afronta el sistema de salud en el departamento de Antioquia, esta vez el turno fue para el Hospital San Vicente Fundación en Medellín, donde la alta ocupación en el servicio de Urgencias Adulto obligó al centro asistencial a declarar emergencia hospitalaria.

Según el centro asistencial, el servicio de Urgencias Adultos ha sobrepasado el 150 % de su capacidad operativa y de expansión, lo que implica mayores tiempos de espera, afectando la atención oportuna de los pacientes. Esta no es la primera vez que el hospital declara emergencia hospitalaria este año, recordemos, que en el mes de mayo el centro asistencial declaró estado de emergencia debido a que la sobreocupación había alcanzado el 280 % en los servicios de urgencias.

"Actualmente, nuestro servicio de Urgencias Adultos ha sobrepasado el 150 % de su capacidad operativa y de expansión. Esta situación nos lleva nuevamente a declarar un estado de emergencia hospitalaria", indicó Alejandro Marín, líder en el área de urgencias de adultos en este centro asistencial.

La compleja situación que afronta el sistema de salud, los habría obligado a declarar nuevamente el Estado de Emergencia Hospitalaria, una medida que, según el hospital, les permite reorganizar recursos y esfuerzos para seguir ofreciendo una atención sin contratiempos.

Desde el centro asistencial se invitó a la comunidad a hacer un uso consciente y pertinente de los servicios de urgencias de alta complejidad, a identificar cuándo es necesario acudir a este nivel de atención y a priorizar el contacto con la red básica de salud para evitar que los servicios colapsen.

Publicidad

Asimismo, el hospital solicitó al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres departamental (CRUE), a los CRUE municipales y a las instituciones de salud, que regulen y prioricen los traslados hacia este centro asistencial, considerando el nivel de complejidad que este tiene y la pertinencia clínica de cada caso.