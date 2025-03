Hurto millonario al estadio Jhon Jairo Tréllez, el único estadio olímpico de fútbol en Urabá

El Estadio John Jairo Tréllez, el cual lleva el nombre del reconocido exfutbolista de Atlético Nacional y de la Selección Colombia, conocido como la ‘Turbina Tréllez’, está ubicado en el municipio de Turbo, y se ha convertido desde su inauguración, hace 13 años, en uno de los centros deportivos más importantes de Urabá, el cual cuenta además con pista de atletismo.

Sin embargo, recientemente, el estadio fue objeto de un millonario robo, uno de los más grandes a un centro deportivo en la subregión, pues a pesar de que las instalaciones tienen vigilancia constante, varios hombres ingresaron sin ser detectados al lugar, llevándose el cableado de las torres de iluminación, dispositivos eléctricos de gran valor y varios objetos de la infraestructura.

"Se debe considerar así, un hurto que afecta a la comunidad en general, principalmente a los niños, niñas y jóvenes que utilizan este escenario para la práctica deportiva de disciplinas como Atletismo, boxeo, Lucha, levantamiento de pesas, tenis de mesa, karate, Taewkondo, Fútbol. Al centro de promoción de la salud para actividad física y entornos recreativos que permiten atender el Deporte desde sus diferentes manifestaciones (Deporte Social Comunitario, Deporte Formativo y Deporte competivo)", expresó a Blu Radio, el Marcos Ibarguen, director del Instituto Municipal de Deportes de Turbo.

El coronel William Zubieta, comandante de la Policía de Urabá, explicó a Blu Radio que se encuentran investigando y recolectando el material probatorio para dar con el paradero de los responsables, pues una de las principales hipótesis que manejan las autoridades, es que el robo fue realizado por un grupo de personas quienes habrían sacado los objetos en diferentes oportunidades durante el fin de semana.

"Ahí estamos, empezando a verificar y a mirar diferentes líneas de investigación, toda vez, que el hecho no pudo haber sido en un solo momento, sino que tuvo que haber sido en varios momentos de día o varios momentos de noche, pero en varios momentos, porque, pues, es lo que muestra, porque un tema de un hurto de una tarde, de una noche, no es en las características que aparece ahoritica el resultado y aparte de eso tampoco pudo haber sido una sola persona porque son diferentes elementos, diferentes actividades que tocaba realizar para cometer el hurto entonces eso hace parte del proceso investigativo", expresó.

"Pudo haber sido varias personas y no solamente ayer, es que lo curioso es eso, como así, y es que el sábado, el viernes, la semana pasada, ¿estaba sin problema?, cuando los policías llegan allá y encuentran y revisan eso y dicen: "oiga, pero es que esto aquí, en una noche solo eso", es la duda que nos queda, todo lo que hicieron en una sola noche, como que no nos da, no nos cuadra, hay algo que no nos cuadra entonces hace parte de lo que estamos verificando", completó.

Vale la pena recalcar, que el robo podría ascender a más de 400 millones de pesos. Debido a esto, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes en Turbo, ya instauró una denuncia penal ante los entes legales para que se identifique lo más pronto posible a los responsables, pues este robo afectaría los próximos eventos deportivos que se llevarán a cabo en la subregión, como lo son los Juegos Fronterizos, que se realizarán en la segunda semana de marzo en el Distrito Portuario y que acoge a más de mil deportistas de diferentes disciplinas.