Ilegales se robaron dos volquetas en Yolombó y dejaron amarrados a conductores: sería el ELN

No paran los hechos de violencia que generan zozobra por parte de grupos armados ilegales en el departamento.

El robo de dos volquetas de placas EQX190 y EQR218, en el municipio de Yolombó, en el Nordeste, tiene en alerta a las autoridades en Antioquia.

Según el reporte que fue entregado por la Gobernación, los conductores de estos vehículos de carga fueron detenidos en la vía Medellín – Yolombó, vereda La Marquesa, para inspeccionar sus llantas.

Posteriormente, fueron abordados por sujetos armados identificados como integrantes del ELN, que los trasladaron a otro lugar, los amarraron y se llevaron las volquetas. Horas más tarde, estos se liberaron por sus propios medios y denunciaron los hechos ante la Policía.



Ante lo sucedido, el secretario de Seguridad del departamento, Luis Martínez, advirtió que estas podrían ser utilizadas para atentar contra estaciones de Policía y unidades militares.

"Hay que hacer una advertencia importante: los miembros de la Fuerza Pública deben tener mucho cuidado porque esos dos vehículos pueden ser utilizados bajo la modalidad de rampas para atentar contra unidades militares o estaciones de Policía”, señaló Martínez.

Por lo pronto, la Gobernación de Antioquia pidió a la ciudadanía poner en conocimiento de las autoridades cualquier información que permita ubicar los vehículos y responsables del hurto, a través de la Línea 123.

Publicidad

Vale la pena mencionar que el municipio de Yolombó no ha sido ajeno a la situación de violencia del Nordeste, pues en el mes de junio sufrió un atentado a la infraestructura eléctrica, cuando dos torres fueron dinamitadas.

Este hecho en su momento fue atribuido a las disidencias por parte de las autoridades.

