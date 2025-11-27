En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ilegales se robaron dos volquetas en Yolombó y dejaron amarrados a conductores: sería el ELN

Ilegales se robaron dos volquetas en Yolombó y dejaron amarrados a conductores: sería el ELN

La Gobernación de Antioquia alertó que estos vehículos de carga podrían ser usados para atentar contra estaciones de Policía y unidades militares.

Publicidad

Publicidad

Publicidad