Inspectores de Policía definirán el futuro del hombre que golpeó a tres perros en La Estrella

Luego de que el agresor de un perro en el departamento de Bolívar quedara en libertad, los ojos en el departamento de Antioquia están puestos en el caso que se conoció en el municipio de La Estrella, donde un hombre agredió brutalmente a tres perros dentro de un ascensor.

Hay que recordar que el hombre fue denunciado por la ciudadanía, luego de observar la fuerte golpiza a los animales que fueron recuperados por las autoridades, mientras que el agresor fue individualizado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Ahora y teniendo el antecedente de lo ocurrido en el departamento de Bolívar, la comunidad en La Estrella teme que el hombre no sea judicializado y siga en libertad.

"Sería competencia de la Inspección de Policía. La ley veinticuatro cincuenta y cinco modifica ese artículo del código penal y le da competencia a los inspectores de policía para que ellos juzguen y le den trámite, de si hay responsabilidad penal", indicó el abogado penalista, Óscar Santamaría.



De momento, lo que piden desde el municipio del Valle de Aburrá es que se haga justicia y que se evite nuevos casos de maltrato animal que pueda cometer el hombre al que le quitaron a los perritos que ya fueron puestos en adopción por las autoridades locales.

Hay que recordar que m, en lo corrido del año, son 9 personas que han sido capturadas por maltrato animal en Antioquia, cifra que podría aumentar teniendo en cuenta que los inspectores de Policía podrían, eventualmente, guiar al caso para que el agresor sea llevado al recaudo de la justicia.