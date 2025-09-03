Investigan crimen de líder social en zona rural de Valdivia, Antioquia: van 109 en el país

Recientemente se conoció el caso de Marco Antonio Suárez Arroyave, un reconocido líder social y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tigre, en el municipio de Valdivia, Antioquia, quien fue ultimado en esa zona.

El crimen ocurrió en la vía que conecta a Puerto Valdivia con el proyecto Hidroituango, una zona históricamente disputada por grupos armados ilegales como el Clan del Golfo (EGC), el Frente 36 del Bloque Magdalena Medio y estructuras locales.

De acuerdo con Indepaz, Suárez Arroyave dedicó cerca de 17 años al trabajo comunitario en su territorio, impulsando procesos de organización campesina y participando activamente en la Asociación Campesina de Ituango, la Asociación Campesina del Bajo Cauca (ASOCBAC) y, en su momento, en el movimiento Marcha Patriótica.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante departamento de Policía de Antioquia encargado, manifestó a Blu Radio que los hechos se registraron a hora y media del casco urbano y que el caso fue reportado por el ingreso del hombre a la morgue municipal, por lo que, por ahora, se indaga cuáles fueron los móviles del crimen.

"En cuanto al tema de su liderazgo social, a través del cuerpo de élite se están llevando a cabo las verificaciones puntuales para así determinar cuáles son los pormenores de lo que conllevaron a la muerte de esta persona. Determinar las causas y los autores y agentes que llevaron a que se produjera este hecho", dijo Muñoz.

A la par, el comandante encargado señaló que también hay que tener en cuenta dentro de la investigación judicial que el hombre tenía anotaciones por varios delitos.

"Unas anotaciones de un violencia contra servidor público y otra, pues, por violación de libertad de trabajo, entendiendo, pues, que en la zona hay injerencia de del ELN y otros componentes armados ilegales. Entonces, esa es la situación que se presentó", agregó el uniformado.

La entidad reiteró que la Defensoría del Pueblo, en sus alertas tempranas 002 de 2019 y 019 de 2023, que ya había advertido sobre los graves riesgos que enfrentan líderes sociales, defensores de derechos humanos y comunidades en esta región, donde persisten imposiciones de normas y control social por parte de los grupos armados.

Con este asesinato, Indepaz reporta que 109 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo corrido de 2025 en Colombia.

🔴 #109LíderesAsesinados



👥 Nombre: Marco Antonio Suárez Arroyave

📆 Fecha: 30/08/2025

📍 Lugar: Valdivia, Antioquia



➡️Marco Antonio Suárez Arroyave era un reconocido líder social, quien se desempeñó como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tigre, en… pic.twitter.com/5CsqqxF8C6 — INDEPAZ (@Indepaz) September 3, 2025