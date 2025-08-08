Autoridades reportaron la llegada de cinco nuevos desplazados en Valdivia, Antioquia

Varias subregiones de Antioquia siguen en vilo en materia de seguridad y esperando que se den las condiciones propicias para habitar los territorios a pesar de las amenazas de grupos armados.

Este es el caso del municipio de Yondó, donde un total de 47 personas pertenecientes a 26 núcleos familiares que se habían desplazado desde hace un mes de la vereda Puerto Matilde por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, ya retornaron a sus hogares.

El proceso fue acompañado, tanto por la administración municipal, como por la Defensoría del Pueblo, quienes dispusieron todas las capacidades logísticas y de seguridad para el trayecto de regreso que se realizó en cinco camionetas.

Yerson Ariza, alcalde de esta localidad del Magdalena Medio antioqueño, destacó que la decisión de retorno se tomó luego de la información entregada por parte de la Fuerza Pública sobre la disminución de las condiciones de riesgo.

"Estábamos anhelando y solicitando en los consejos de seguridad que la Fuerza Pública hiciera presencia en estos territorios para así poder garantizarles a a estas familias el buen retorno y y bueno tener nosotros como institucionalidad, como estado, el control de de de estos territorios", destacó el mandatario.



Situación en Valdivia

Donde el panorama se sigue agravando es en el municipio de Valdivia, donde autoridades locales confirmaron la llegada de cinco nuevas personas desplazadas de zona rural al casco urbano, completando un total de 43 personas que siguen siendo atendidas por parte de la institucionalidad.

Las víctimas de la situación provienen principalmente de las veredas La Llana y La Coposa, zonas limítrofes con el municipio de Tarazá donde grupos ilegales como el Clan del Golfo han decidido incursionar para apoderarse del control del territorio y rentas ilícitas principalmente producto de la minería ilegal y los cultivos de coca.