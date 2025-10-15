En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Investigan muerte de hombre al interior de hotel en el centro de Medellín: tenía signos de tortura

Investigan muerte de hombre al interior de hotel en el centro de Medellín: tenía signos de tortura

El cuerpo de un ciudadano venezolano fue hallado con vinipel envuelto alrededor de la cabeza y una sábana atada al cuello.

Levantamiento de cadáver.
Levantamiento de cadáver.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Autoridades en la capital antioqueña adelantan labores para esclarecer las circunstancias en las que se registró un macabro homicidio en las últimas horas en un hotel del centro de la Medellín.

En la situación estarían involucrados un grupo de nueve hombres y una mujer, todos de nacionalidad venezolana, que llegaron hasta un hotel en la carrera 45 con la calle 56 y alquilaron una habitación por horas.

Según versiones preliminares no era la primera vez que departían en el lugar y hasta el momento no habían tenido problemas, pero en esta oportunidad testigos afirman que escucharon un disparo y las personas salieron corriendo de la habitación.

Inclusive en medio del ataque sobre el cual aún no se ha determinado su autor, un taxista resultó herido y tras lo ocurrido empleados del establecimiento ingresaron a la pieza encontrando en el baño a un hombre entre los 25 y 30 años de edad con lesiones contundentes y signos de asfixia mecánica.

El reporte oficial indica que el cuerpo sin vida de esta persona tenía vinipel envuelto alrededor de la cabeza y una sábana atada al cuello. Con este caso ya son 50 los homicidios registrados en la Comuna 10 La Candelaria en lo corrido de 2025.

Aunque el consolidado de cifras indica que en esta zona hay cuatro registros menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, se trata de la comuna de Medellín con mayor número de asesinatos. Manrique, Aranjuez y Laureles - Estadio le siguen en los reportes. Un total de 265 personas han muerto de manera violenta en 2025 en la ciudad.

