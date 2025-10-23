JEP llamó a rendir testimonio a Luis Pérez por operaciones militares realizadas en la Comuna 13

Mediante un auto firmado por el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, se convocó a Luis Pérez Gutiérrez para que rinda testimonio ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas por los hechos de crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado en Medellín.

Pérez, quien fue alcalde de Medellín entre el 2001 y 2004, deberá referirse a lo acontecido durante Orión y otras 30 operaciones militares en donde se presume se cometieron diferentes crímenes como, por ejemplo, la desaparición forzada.

Se espera que el exmandatario brinde información sobre cómo se tomó la decisión de realizar los procedimientos y cuáles fueron los motivos para intervenir militarmente la Comuna 13 en repetidas ocasiones.

En el auto conocido por Blu Radio, se informa que la diligencia judicial del exmandatario está programada para realizarse de manera presencial el jueves 20 de noviembre de 2025 entre las 8:30 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en un lugar que está por definirse mediante un oficio.



Para la citación de Luis Pérez Gutiérrez también se le informó sobre la diligencia a los representantes de las víctimas del Caso 08, subcaso Antioquia, para que estén al tanto de la situación y asistan a la rendición de testimonio del exalcalde de Medellín.

Sin embargo, Blu Radio conoció que Pérez no será el único que entregue su relato sobre lo sucedido en la Operación Orión y otros procedimientos militares, ya que Jorge Enrique Vélez García, exsecretario de Gobierno de Medellín entre 2001 y 2002 e Isaac Absalon Gaviria Zapata, exdirector ejecutivo de Metroseguridad, también estarán citados por la JEP para que entreguen su testimonio sobre los hechos investigados.

Por último, hay recordar que como parte del proceso, la JEP ordenó un proyecto de memorialización en La Escombrera, vinculando al Ministerio de las Culturas, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y las organizaciones de víctimas para fortalecer el derecho a la memoria y dignificar a las mujeres y familias buscadoras de personas desaparecidas.