Judicializaron a hombre que desapareció y asesinó un campesino en Argelia, Antioquia

Israel Gómez Holguín, alias ‘Pollo’, es señalado de ser el responsable de la desaparición de un agricultor en hechos ocurridos en Argelia el 3 de diciembre de 2022. La víctima fue vista por última vez por sus familiares y, según la información aportada por estos, el hombre salió a trabajar a una finca y nunca más regresó.

Desde ese momento, las autoridades desarrollaron múltiples actos investigativos y lograron obtener la ubicación del cuerpo de la víctima, el cual fue exhumado por el grupo de criminalística, el 27 de diciembre del mismo año en zona rural de la vereda Buenos Aires.

Gómez Holguín fue capturado durante un operativo de allanamiento y registro en tres viviendas de este municipio del Oriente antioqueño.

Durante esta diligencia, las autoridades lograron también la captura de cinco personas implicadas en múltiples delitos en Argelia, identificadas como Omar de Jesús Jaramillo Vásquez, Cristian Leandro Sierra Tapias, Omar Yesid Jaramillo Ossa, Jhon Edwin Macías Agudelo y Juan Pablo Galeano Tangarife.

Según las autoridades, también fueron incautadas cinco armas de fuego, una subametralladora, 752 cartuchos de diferente calibre, 6 chalecos multipropósito, 2 cintelas, una antena repetidora a radio base, 4 radios de comunicación, 11 cargadores base, entre otros elementos.

Con las pruebas en su contra, un fiscal le imputó a alias ‘Pollo’ los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, utilización ilícita de redes de comunicación, utilización ilegal de uniformes e insignias, entre otros delitos.

Es de anotar que uno de los cinco capturados en este operativo, identificado como Juan Pablo Galeano Tangarife, aceptó su responsabilidad en varios delitos, a diferencia de los demás, que negaron su responsabilidad en estos hechos.