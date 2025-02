Más de 380 desplazados llegan a Medellín por violencia en Chocó, Catatumbo y Sur de Bolívar

El recrudecimiento de la violencia en el país sigue teniendo impactos en Medellín , receptora de 144 familias desplazadas a causa de los problemas de orden público en la región del Catatumbo, el paro armado del ELN que culminó el viernes en El Chocó y hechos de violencia en Antioquia.

A ellas, se suman las 35 personas que llegaron en las últimas horas desde el Sur de Bolívar, donde según la Defensoría del Pueblo hay una grave situación humanitaria en tres municipios, como consecuencia de la intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados organizados que se disputan el control de los yacimientos mineros en la serranía de San Lucas. Estos se encuentran a esta hora dando su declaración en la Personería de Medellín.

Las disputas entre el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN en estas zonas han causado que en la ciudad se atiendan 354 personas, de las cuales 121 permanecen en el albergue habilitado por el Distrito. Una mujer indígena desplazada, que llegó desde el Chocó con uno de sus tres hijos, narró cómo fue amenazada por los grupos armados en la zona.

“Y a uno lo amenazaban por ahí, que no, que ellos pues lo cogían, así robaban a la gallinas de uno y si uno ponían a cobrar, ya a uno lo amenazan y decían que si usted no salía de aquí lo mataban”, aseveró. “Yo no quiero volver porque tengo miedo. Por el momento me han tratado bien. Yo estoy bien acá, yo me he sentido bien, feliz con mi peladito”, agregó.

Publicidad

De los desplazados, 91 son del Catatumbo, provenientes de Tibú (28 familias), El Tarra (18 personas), Convención (tres familias, integradas por 7 personas) y una persona de Hacarí; y solo dos grupos familiares permanecen en el albergue local, uno de los beneficiados dio su testimonio sobre la atención.

"“Esa obra que tienen aquí es lo mejor de lo mejor; yo estoy muy agradecido porque aquí nos han recibido con los brazos abiertos, la Alcaldía, la Personería, Derechos Humanos. Nos han brindado apoyo psicológico, la comida, la dormida, y vea, con el modo de ser de uno, hasta opción de trabajo me dieron”, manifestó.

El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, reiteró cuál es la ruta de atención para estas personas, cuando llegan a la capital antioqueña.

"Venimos brindando toda la ruta de protección para las víctimas: llegan al Ministerio Público, Personería, Defensoría y Procuraduría y allí declaran. Mientras ocurre que sean incluidos en la Unidad Nacional de Víctimas, como víctimas del conflicto, se les brinda ayuda humanitaria, acompañamiento psicológico y jurídico, y albergue”, detalló.

Publicidad

Según la Alcaldía, entre el 1 de enero y el 20 de febrero de este año también llegaron 246 personas a Medellín desde Quibdó y 76 de otros municipios de El Chocó, debido al paro armado que afecta a la región. A su vez, esta semana, 17 personas, provenientes de Toledo, Antioquia, fueron atendidas en la ciudad, tras hechos relacionados con un homicidio.