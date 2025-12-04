Medellín Cómo Vamos: informe dice que hay mejor percepción ciudadana, pero inseguridad preocupa

Dos panoramas de la capital antioqueña revela el más reciente informe de Calidad de Vida de Medellín cómo vamos, pues mientras hay buenos indicadores en materia de desnutrición, reducción de pobreza y percepción ciudadana, los homicidios aumentaron y sigue habiendo retos en materia de seguridad.

En los habitantes creció la percepción de que Medellín va por buen camino, con un 63 % que así lo cree, un aumento de 23 puntos porcentuales frente a 2023, cuando se alcanzó el nivel más bajo de la serie con un 40 %. Además, un 45 % expresó sentirse optimista frente al futuro de la ciudad.

Sin embargo, la convivencia sigue siendo un foco crítico. El ruido y las riñas son una de las principales molestias. En 2024 se registraron 121.754 llamadas al 123 por ruido, y entre enero y octubre de 2025 estas llamadas aumentaron 16% frente al mismo periodo del año anterior. Por riñas, la línea 123 recibe más de 50.000 llamadas cada año, un promedio de 147 al día. El alcalde Federico Gutiérrez reconoció que la seguridad es uno de los retos que sigue teniendo la ciudad y lamentó los casos de intolerancia que se registran al interior de las familias y grupos de amigos.

"El aumento que vemos ahí en proporción de temas de homicidio se da, es entre familiares y amigos, eso es increíble. Familiares que se matan en medio de una fiesta navideña o del día de la madre, o porque entonces no le bajó el volumen al vecino, o que porque tuvo una discusión con un primo, con la mamá o con el papá o con el hermano, hombre, no vea, convivencia es lo que necesitamos", dijo el mandatario.



El mandatario defendió que en materia de homicidios, la ciudad sigue teniendo el mejor indicador en las últimas cuatro décadas, pese a que este año ya van 13 muertes violentas más que el año anterior.

"Es casi que una muerte más por mes, pero para mí la única cifra aceptable en homicidios es cero, porque trata de la vida, seguir trabajando. Tenemos disminución en tema de hurto superior al 25%, pero todavía hay retos grandes, o sea que no, en seguridad lo que hay que hacer es seguir apretando a los criminales y que la gente viva tranquila. Un solo ciudadano que no se sienta de burro es motivo suficiente para trabajar", expuso Gutiérrez.

Más resultados de este informe

Los resultados también fueron favorables en la disminución de delitos de alto impacto. La percepción de seguridad en la ciudad pasó de 42 % a 51 % entre 2023 y 2025. Las denuncias por hurto a personas bajaron un 22 % el año pasado, lo que, según el informe, es la primera reducción sostenida desde la pandemia; en 2025, con corte al 10 de octubre, descendió otro 19 %, al igual que el hurto a motos, con una caída del 24 %.

Entre algunos resultados sobresale que la ciudad tiene un ambiente económico más favorable, reflejado en un mercado laboral más saludable que el promedio del país: el 41 % de las personas considera que la situación económica de su hogar mejoró en el último año, un aumento frente a 2024, cuando esta percepción fue de 35 %. Tal como se ha revelado en los recientes informes del DANE, Medellín y el Valle de Aburrá se mantienen con una de las tasas de desempleo más bajas entre las principales áreas metropolitanas, con un 6.4 %.

A esto se suma un aumento de 18 % en el ingreso promedio de la ciudad, entre 2023 y 2024, así como una reducción de la pobreza de 27 % a 22 %, entre 2022 y 2024. Otro de los resultados más importantes de la encuesta es la reducción de 28 % a 19 %, entre 2024 y 2025, de las personas que comieron menos de tres comidas, cifras que se acercan a los niveles previos a pandemia, lo que muestra buenos resultados de las apuestas de la Administración Distrital, con programas como Medellín Cero Hambre. En esta línea, los resultados reflejaron, además, que entre 2024 y 2025 se registraron cero muertes por desnutrición en la ciudad, frente a cinco entre 2022 y 2023.

Para esta edición, Medellín Cómo Vamos recopiló las opiniones de 1.800 personas en las 16 comunas y los cinco corregimientos.