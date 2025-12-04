En vivo
Medellín Cómo Vamos: informe dice que hay mejor percepción ciudadana, pero inseguridad preocupa

Medellín Cómo Vamos: informe dice que hay mejor percepción ciudadana, pero inseguridad preocupa

El alcalde Federico Gutiérrez admitió que hay que seguir trabajando en la reducción de delitos y ofensiva contra estructuras criminales, ante el aumento en homicidos con 13 casos más frente a 2024.

