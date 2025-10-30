Medellín no tendrá medidas restrictivas para Halloween: así será el dispositivo de seguridad

A pocas horas de la celebración del Halloween y tras conocerse algunas convocatorias para hacer las polémicas rodadas en Medellín, la Alcaldía confirmó que no habrá ninguna medida restrictiva que pueda perjudicar la jornada. Lo que sí habrá es un fuerte dispositivo de seguridad con más de 1.300 hombres que vigilarán las calles de la capital de Antioquia.

Ante el hipotético caso de qué se haga una rodada en la ciudad, las autoridades fueron contundente en asegurar que se aplicara todo el peso de la ley para los infractores y que por ello se dispuso de cuatro equipos de reacción inmediata que puedan mitigar los focos de alteración al orden público con inmovilizaciones y capturas de ser necesarios

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, aseguró que el Distrito no ve necesarias las medidas restrictiva, ya que podrían dificultar la jornada para los menores de edad: "Las medidas restrictivas no son la solución cuando lo que debería ser el 31 de octubre es un día precisamente para disfrutar, para festejar. Como se dice, no vamos a guardar fiesta nosotros, pero sí dejamos las condiciones totalmente claras", dijo el funcionario.

Además, las autoridades en la capital de Antioquia informaron que, para la tradicional celebración, la ciudad contará con un dispositivo de seguridad de más de 1.300 personas que vigilarán las calles de con el objetivo principal de evitar alteraciones al orden público. De esta manera, además, Medellín se suma a ciudades como Bucaramanga y Bogotá que ya han anunciado también cómo afrontarán la celebración de este viernes.



Recordemos que ya Medellín había estado inmiscuido en una polémica con una rodada que había convocado el influencer Westcol en el Halloween de 2024, en aquel momento las autoridades activaron un plan de contingencia que se aplicará este año con puestos de control en los acceso a Medellín y en puntos críticos como Las Palmas, El Poblado o Laureles.



¿Qué tanto se celebra el Halloween en Antioquia?

Según Fenalco Antioquia, se estima que el 64% de de la población antioqueña celebrarán esta fecha, por lo que los esfuerzos de la Policía Nacional se centrarán en zonas como parques, centros comerciales y también lugares de entretenimiento con actividades que se extenderán a lo largo del puente festivo.

Cabe resaltar que, de acuerdo con un estudio realizado por el ITM, el término “Halloween” en Antioquia en los últimos 30 días muestra un crecimiento sostenido especialmente en Google Trends. El interés comienza a incrementarse desde finales de septiembre, alcanzado su pico en los días cercanos al 31 de octubre y refleja, según Fenalco Antioquia, "una planificación anticipada de actividades, coherente con el patrón estacional de este tipo de celebraciones".

También señaló la investigación que “maquillaje Halloween” y “disfraz Halloween” lideran el interés dentro de las búsquedas de términos asociados con la celebración del 31 de octubre en el departamento, lo que se traduce en "que los aspectos estéticos y de caracterización continúan siendo el eje central de la celebración".