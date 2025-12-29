Muertes por riñas en Medellín superan a las de enfrentamientos entre ilegales: van más de 100

El 2025 será un año para el olvido en Medellín en materia de homicidios, pues aunque aún faltan algunos días para el Año Nuevo, hay 17 muertes violentas más en comparación con el 2024. Si de por sí la cifra es preocupante, hay otra situación que ha alarmado a las autoridades y es que se acabará el año con más muertes por riñas e intolerancia que por el actuar de estructuras criminales.

Los datos entregados por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín muestran que hasta la fecha son 105 homicidios por problemas de convivencia, o sea, 24 casos más que el año anterior cuando se reportaban 81 hechos violentos. Por su parte, las muertes por estructuras han incrementado 15 casos, pasando de 80 a 95 homicidios en menos de un año.

Es decir, ambos ítems han tenido incrementos respecto al año inmediatamente anterior, no obstante, preocupa más en la capital de Antioquia que sean los problemas de convivencia y las riñas callejeras las que lideren los homicidios, puesto que demuestra que el comportamiento de la ciudadanía se ha tornado más intolerante con el paso de los años.

Aunque las autoridades en Medellín hacen la claridad de que aún faltan más de 70 homicidios por categorizar y que eventualmente podrían ser asignados varios de ellos a hechos relacionados con las estructuras criminales, la convivencia sigue siendo la problemática más compleja de manejar debido a la imposibilidad de prevenir este tipo de situaciones para la Policía Nacional.



Por ejemplo, en uno de los casos más reciente que pudo acabar en tragedia, un hombre llegó borracho hasta una vivienda y sin mediar palabra atacó con un arma blanca a un grupo de personas, dejando a seis heridos, al parecer, por un problema familiar que se habría generado minutos antes del ataque.

De momento y teniendo en cuenta que aún faltan las reuniones de Año Nuevo, desde Medellín alertan a la comunidad a estar atentas a posibles confrontaciones y alertas a las autoridades o tratar de mediar para evitar riñas que terminen engrosando la lista de homicidios por intolerancia en la capital de Antioquia.