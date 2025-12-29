En vivo
Muertes por riñas en Medellín superan a las de enfrentamientos entre ilegales: van más de 100

Muertes por riñas en Medellín superan a las de enfrentamientos entre ilegales: van más de 100

A pocas horas de finalizar 2025 son 105 personas muertas por intolerancia, un 30% más en comparación con 2024.

